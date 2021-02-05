В Приморье и Тюменской области разрешили общепиту работать ночью

В Приморье и Тюменской области барам, кафе и ресторанам вновь разрешили работать по ночам. Раньше это было запрещено из-за распространения коронавируса.

«Организациям общественного питания, в том числе барам, кафе и ресторанам, вновь разрешили работать с 24:00 до 6:00»,— сообщается на сайте правительства Приморья. Также снимается запрет на работу детских игровых комнат и центров. На торжественных, корпоративных и траурных смогут присутствовать до 50 человек, ранее разрешалось до 20.

«Поликлиники начнут проводить профилактические осмотры и возобновят оказание плановой медицинской помощи. Предприятия общепита за исключением дискотек, танцплощадок и ночных клубов смогут полноценно работать на прием посетителей и после 23 часов. Текст постановления скоро будет опубликован»,— написал губернатор Тюменской области Александр Моор в Instagram.

Не только в Приморье и Тюменской области из-за коронавируса приостанавливали работу заведений ночью. Ранее такой запрет, в частности, действовал в Москве, Санкт-Петербурге, Новгородской области, Омской области и ряде других регионов. Сейчас запрет в упомянутых регионах снят.

В России за последние сутки зарегистрировано 16 688 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, общее число заразившихся достигло 3 934 606. Умерли за время пандемии 75 732 человека.

Напомним, 18 января в России началась масштабная вакцинация населения от COVID-19. Пока граждане могут привиться только вакциной от коронавируса «Спутник V» Центра имени Гамалеи. Журнал The Lancet 3 февраля опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований «Спутника V». Эффективность вакцины подтверждена на уровне выше 90%.

Подробнее — в материале “Ъ” «"Спутник V" стимулировал появление авторитета».