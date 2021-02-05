В России за сутки выявили 16 688 заразившихся коронавирусом

В России за последние сутки зарегистрировано 16 688 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. Накануне выявили 16 714 заразившихся (-0,16%). Общее число заразившихся достигло 3 934 606.

Больше всего новых случаев в регионах:

Москва — 2032 (939 482 за все время),

Санкт-Петербург — 1463 (342 392),

Московская область — 946 (197 413),

Нижегородская область — 473 (86 784),

Воронежская область — 368 (60 071).

Умерли за последние сутки 527 человек (накануне — 521; 1,15%), всего за время пандемии — 75 732. Выздоровели 23 582 человек, всего — 3 413 495.

Больше всего умерших за сутки:

Москва — 71 (13 772 за все время),

Санкт-Петербург — 38 (9997),

Московская область — 36 (3940),

Ростовская область — 29 (2762),

Красноярский край — 22 (2460).

Напомним, 18 января в России началась масштабная вакцинация населения от COVID-19. Пока граждане могут привиться только вакциной от коронавируса «Спутник V» Центра имени Гамалеи. Журнал The Lancet 3 февраля опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований «Спутника V». Эффективность вакцины подтверждена на уровне выше 90%.

Подробнее — в материале “Ъ” «"Спутник V" стимулировал появление авторитета».