Мишустин назвал опасным использование ситуации с пандемией в своих интересах

Использование рядом стран ситуации, вызванной пандемией COVID-19, грозит непредсказуемыми и опасными последствиями, считает премьер-министр России Михаил Мишустин.

По его словам, распространение инфекции подорвало экономическую активность большинства стран мира и усугубило имевшиеся проблемы. «От этой беды ни у одного жителя ни одной страны не было иммунитета, который бы мог его защитить. В том числе не было иммунитета у экономики. Однако вместо сотрудничества в борьбе с пандемией "некоторые государства используют сложившуюся ситуацию в своих интересах»,— заявил он на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе. По его мнению, это может привести к непредсказуемым и даже опасным последствием.

«В этих условиях нашим приоритетом должно стать развитие промышленной кооперации в рамках союза и выведение государственных программ по импортозамещению на наднациональный уровень»,— считает премьер. Он рассчитывает, что страны «пятерки» оперативно приступят к реализации договоренностей в этой сфере и уделят особое внимание совместным проектам по производству высокотехнологичной продукции.

О том, в каких масштабах и чем мир прививается от COVID-19,— в материале “Ъ” «Гонка вакцинаций».