Качество европейского уровня: пермский производитель разработал дезинфицирующее средство Продукция «ЧИСТО-БЫСТРО» представлена в магазинах города и края, а также на маркетплейсах.

С середины 2020 года в Перми запустили производство экологичной бытовой химии бренда «ЧИСТО-БЫСТРО». Чистящие и дезинфицирующие средства разработаны совместно с институтом «ИТХ УрО РАН» и не уступают лучшим зарубежным образцам, при этом стоят недорого.

Универсальное средство

«Универсальное чистящее средство» можно использовать практически везде: в автомобиле, в доме или квартире, на производственных предприятиях, в общественных местах и даже в школах и детских садах. Средство обезжиривает поверхности и удаляет загрязнения любой сложности, в том числе застывший жир, который обычно скапливается на плитах и вытяжках. «Универсальное чистящее средство» подходит и для мытья полов. Кроме этого, продукт «ЧИСТО-БЫСТРО» можно использовать для удаления пятен с одежды (достаточно нанести его точечно на 2–3 минуты, а затем отправить вещь в стиральную машину) и очистки белой обуви. Такая многофункциональность позволяет избавиться от десятков специальных средств и заменить их одним продуктом.

Наш бестселлер – «Универсальное чистящее средство». Оно позволяет очищать сильнейшие загрязнения практически со всех возможных поверхностей. Генеральный директор «ЧИСТО-БЫСТРО» Данил Якушев

Пользоваться «Универсальным чистящим средством» очень просто. Необходимо распылить содержимое флакона на загрязненную поверхность, подождать несколько минут и протереть губкой или салфеткой. Средства «ЧИСТО-БЫСТРО» биоразлагаемые и имеют самый низкий уровень опасности.

Дезинфицирующее средство

– Мы начали работать уже в условиях пандемии, и сразу поставили себе задачу сделать доступное дезинфицирующее средство, которое могло бы защитить население от всевозможных вирусов и бактерий, – говорит Данил Якушев. – В итоге мы сделали такое средство – ДС-1. Оно прошло все необходимые испытания, исследования и получило Свидетельство о государственной регистрации. Мы остались довольны результатом.

Дезинфицирующее средство от «ЧИСТО-БЫСТРО» можно применять в жилых помещениях, для санитарно-технического оборудования, обработки посуды, игрушек, резиновых и полипропиленовых ковриков, обуви, кондиционеров.

Компания освоила также новый вид производства пластиковой тары. Сейчас станочный парк «ЧИСТО-БЫСТРО» состоит из шести экструзионно-выдувных станков. Это позволяет самостоятельно делать тару для продукции.

Мы не собираемся останавливаться. В разработке – более 10 средств. Все они оказались конкурентоспособными и будут иметь доступную цену. Генеральный директор «ЧИСТО-БЫСТРО» Данил Якушев

В ближайшее время компания готовится представить «Гель для стирки», «Средство для мытья посуды» и «Средство для мытья стекол».

Продукция «ЧИСТО-БЫСТРО» представлена в магазинах Перми и Пермского края, а также на маркетплейсах. Узнать их адреса можно на сайте компании. Список магазинов постоянно пополняется. Можно также заказать средства «ЧИСТО-БЫСТРО» на Wildberries. Подробная информация о продуктах представлена в соцсетях «ВКонтакте» и Instagram.

Для оптовых покупателей действуют специальные условия. Заказать продукцию можно на сайте или по телефону: +7 (342) 204-45-60.