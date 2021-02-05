Стокгольмский арбитраж отклонил иск группы Коломойского на $6 млрд

Стокгольмский арбитражный суд отказал миноритарным акционерам компании «Укрнафта», подконтрольной группе «Приват» Игоря Коломойского, в иске о взыскании $6 млрд с правительства Украины, сообщил министр юстиции страны Денис Малюська. Суд пришел к выводу, что спор не входит в его юрисдикцию.

«Коломойский и Боголюбов хотели взыскать с Украины более $6 млрд (!) и подали соответствующий иск к Стокгольмскому арбитражу. После почти шести лет судебного разбирательства арбитраж отклонил их иск сегодня. Полностью отказано»,— написал господин Малюська в Facebook.

Министр пояснил, что кипрские офшорные компании Littop Enterprises Limited, Bridgemont Ventures Limited и Bordo Management Limited, конечными бенефициарами которых являются бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, обратились в Стокгольмский арбитражный суд с иском еще в 2015 году. Истцы владеют 40,1009 % акциями ПАО «Укранфта». Они обвинили украинские власти и «Нафтогаз» в отборе добытого «Укрнафтой» газа бесплатно или с оплатой по заниженной цене, невыполнении решений украинских судов и росте ставок платы за недропользование.

«Для лучшего понимания масштаба требований: офшорные компании пытались взыскать с государства сумму, которая превышает все расходы Украины на образование и науку в 2021 году, или составляет примерно половину расходов на выплату пенсий»,— отметил Денис Малюська.

В первой версии публикации господина Малюськи среди истцов был также указан бывший председатель правления «Укрнафты» Игорь Палица. Позже министр убрал его фамилию из сообщения, уточнив, что тот не был бенефициаром.

О других разбирательствах Игоря Коломойского с правительством Украины — в материале “Ъ”.