За сутки COVID-19 подтвердился у 331 жителя Свердловской области

На территории Свердловской области за прошедшие сутки был подтвержден 331 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, еще 15 пациентов скончались. Об этом сообщил источник “Ъ-Урал”.

Таким образом, с начала пандемии в регионе было зарегистрировано 71 817 случаев заболевания COVID-19. Более 64 тыс. пациентов уже выздоровели, 2 092 человека скончались.

Напомним, режим обязательной самоизоляции в Свердловской области продлен до 15 февраля. На фоне снижения заболеваемости коронавирусом, которая фиксируется вторую неделю подряд, региональные власти начинают ослаблять карантинные ограничения. Накануне губернатор Евгений Куйвашев снял запрет на работу предприятий общественного питания после 23:00.

Подробнее о том, как Свердловская область избавляется от коронавирусных ограничений — в материале “Ъ-Урал” «Урал сорвался с запретов»