Губернатор подписал указ о снятии запрета на работу общепита в ночное время

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о снятии запрета на работу предприятий общественного питания после 23:00. Как сообщает региональный оперштаб, документ вступит в силу с 5 февраля.

Кроме того, глава региона разрешил частным детским садам работать с полной наполняемостью групп при строгом соблюдении требований санитарных врачей. «В указе исключен пункт, который накладывал ограничения на работу школ, учреждений допобразования, а также содержал рекомендации для профессиональных образовательных организаций и вузов»,— добавили в оперштабе.

По данным на 4 февраля, в выявлено 71 486 случаев заражения коронавирусной инфекцией, более 63 тыс. пациентов выздоровели, 2 077 больных скончались. Режим обязательной самоизоляции продлен до 15 февраля. В Свердловской области вторую неделю фиксируется постепенное снижение заболеваемости COVID-19, на фоне чего власти начинают ослаблять карантинные ограничения.

Подробнее о том, как на Урале снимают коронавирусные ограничения — в материале “Ъ-Урал” «Урал сорвался с запретов»