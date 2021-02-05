Власти Кузбасса: собственник ищет инвестора для реконструкции новокузнецкого аэропорта к 2022 году Планируется строительство нового терминала

Компания «Аэрокузбасс», управляющая аэропортом Спиченково (Новокузнецк), ищет инвестора для строительства к 2022 году нового терминала аэровокзала, сообщил заместитель губернатора Кузбасса по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов.

На своей странице в Instagram он рассказал, что утром в пятницу посетил аэропорт и остался недоволен организацией работы. Замгубернатора обратил внимание на «битком забитую машинами» привокзальную территорию, очереди к стойкам регистрации, «крайне медленную» выдачу багажа. «Могу представить, что тут творилось в новогодние праздники, когда к регулярным рейсами добавились чартеры с гостями, приехавшими в Шерегеш… Вывод однозначен: действующий аэровокзал не справляется с выросшим пассажиропотоком. Привокзальную территорию необходимо расширять, делать большую автостоянку»,— резюмировал он.

Андрей Панов напомнил, что вопрос о реконструкции аэропорта поднимался еще два года назад: «К 300-летию Кузбасса собственник аэровокзала обещал сделать подарок жителям и гостям региона — построить новый современный терминал, но слово не сдержал. Причин тому называлось несколько, в том числе пандемия, но факт остается фактом».

Ранее министерство транспорта Кузбасса сообщило „Ъ-Сибирь“ о поисках инвестора для строительства аэропорта вблизи активно развивающегося горнолыжного курорта Шерегеш в Таштагольском районе.

В январе глава сибирского кластера «Новапорта» Евгений Янкилевич не исключил возможность приобретения холдингом аэропорта Новокузнецка при наличии хорошего ценового предложения.

По данным «СПАРК-Интерфакс», 51% доли в уставном капитале ООО «Аэрокузбасс» принадлежит ее гендиректору Виктору Белозерову, 17% владеет Валерий Хомский, 16% — Елена Цой, еще 16% — у самого ООО. Выручка компании в 2019 году — 944 млн руб., чистая прибыль — 72,4 млн руб.

Подробнее о планах восстановления авиационной отрасли, на которую повлияла пандемия, читайте в интервью “Ъ-Сибирь” руководителя кластера холдинга «Новапорт» Евгения Янкилевича.

Дарья Решетникова