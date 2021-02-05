В Тюмени задержали сотрудницу местного штаба Навального

В Тюмени задержали сотрудницу регионального штаба Навального Александру Разову, сообщили “Ъ-Урал” в тюменском штабе оппозиционера. В данный момент она находится в отделе полиции №5. На госпожу Разову составлен протокол по ч.5 ст. 20.2 КоАП за организацию несанкционированного шествия, которое прошло в Тюмени 31 января.

Напомним, 23 и 31 января в Тюмени прошли несанкционированные акции в поддержку политика Алексея Навального. Несколько человек, включая несовершеннолетних, были задержаны. Кроме того, суд арестовал сотрудника местного штаба Навального Сергея Осколкова и координатора движения «Время» Глеба Шафигуллина на восемь суток за призывы к участию в несогласованной акции 23 января.