Власти Хабаровского края: ажиотажный спрос мешает стабилизации ситуации с бензином

Хабаровский НПЗ вышел на полную производственную мощность, за последние сутки выпущено 1700 тонн бензина марки АИ-92 и восполнена потребность в топливе всех заправок сети «ННК» региона, сообщается на сайте правительства. Однако стабилизации ситуации мешают ажиотажный спрос и спекуляции, заявил и.о. председателя комитета по развитию ТЭК Александр Чипизубов.

По словам господина Чипизубова, специалисты ежедневно проверяют по 50 станций заправочной сети «ННК». Он отметил, что топливо есть в свободной продаже, а очереди уменьшились. «На отдельных станциях оно быстро заканчивается, но ПАО "ННК-Хабаровскнефтепродукт" постоянно его подвозит. Мешает лишь ажиотаж, из-за которого сейчас в городе развернулась целая компания по перепродаже бензина. Перекупщики заливают по 200 литров в одни руки, именно такое количество разрешено отпускать, а затем по объявлениям перепродают бензин населению. В итоге отдельные заправки опустошаются за несколько часов, что не дает компании ПАО "ННК-Хабаровскнефтепродукт" войти в плановый график и стабилизировать ситуацию окончательно»,— сказал Александр Чипизубов.

Ранее “Ъ” сообщал, что первые проблемы с нехваткой бензина Аи-92 и Аи-95 после остановки производства на НПЗ в Хабаровске начались еще 26 января на восьми АЗС, принадлежащих ННК. На следующий день на заправках города образовались километровые очереди. Дефицит бензина привел к появлению частных объявлений о продаже бензина по цене вдвое дороже — до 100 руб. за литр.

Подробнее о дефиците топлива — в публикации “Ъ” «Дальний Восток заправит прокуратура».