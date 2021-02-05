05 февраля, пятница
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«Хезболла» призвала найти виновных в убийстве ливанского активиста

Ответственные за убийство политического активиста и документалиста Лукмана Салима должны быть установлены и понести наказание, заявило шиитского движение «Хезболла». Ранее убийство осудили все остальные ведущие политические силы Ливана.

«Власти должны положить конец убийствам, которые происходят в разных районах Ливана. Виновные в убийстве Салима должны быть найдены и наказаны»,— говорится в сообщении организации (цитата по ТАСС).

4 февраля 58-летний известный ливанский издатель и документалист был найден застреленным в своей машине на юге Ливан. Активист на протяжении многих лет выступал против «Хезболлы» и в целом политической системы Ливана. Родственники убитого считают «Хезболлу» ответственной за его убийство.

Об убийстве активиста — в материале “Ъ” «Критика "Хезболлы" отлилась пулями».

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