Критика «Хезболлы» отлилась пулями

Ливан потрясен убийством политического активиста и документалиста Лукмана Салима, который на протяжении многих лет выступал против шиитского движения «Хезболла» и в целом политической системы страны, основанной на конфессиональных альянсах. Власти Ливана начали расследование преступления. ООН призывает как можно скорее найти виновных.

Известный ливанский издатель и документалист 58-летний Лукман Салим в четверг утром был найден мертвым в своей машине на одной из проселочных дорог на юге Ливана. На его теле обнаружены следы нескольких пулевых ранений — в голову и спину. Накануне вечером его жена, гражданка Германии Моника Боргманн, и сестра Раша аль-Амир написали в соцсетях, что Лукман Салим не выходит на связь после того, как покинул дом своих друзей на юге Ливана и отправился в Бейрут.

Лукман Салим родился в 1962 году в южном, шиитском пригороде Бейрута, учился во французской Сорбонне. В 1990 году, спустя два года после возвращения в Ливан, он основал издательский дом «Аль-Джадид», где публиковал в том числе литературу, запрещенную службой безопасности страны. В 2001 году создал продюсерскую компанию Umam Productions, на основе которой позднее появилась некоммерческая организация и Центр документалистики. Помимо прочего они занимались сбором и оцифровкой архивных материалов, в первую очередь касающихся гражданской войны в Ливане (1975–1990 годов). На днях в Центре открылась фотовыставка, посвященная последним протестам в Ливане. Арабские СМИ особенно выделяют фильмы Лукмана Салима, снятые им совместно с женой и посвященные резне в Сабре и Шатиле — палестинских лагерях беженцев в Ливане, а также тюрьме в сирийской Пальмире, где пытали ливанских заключенных. В 2009 году документалист совершил немыслимый поступок — устроил в своем центре показ израильского антивоенного фильма «Вальс с Баширом» о вторжении Израиля в Ливан в 1982 году. В середине 2000-х Лукман Салим основал группу Haya Bina, которая поощряла политический активизм и занималась общественными проектами на юге Ливана.

Выходец из шиитской общины, господин Салим всегда резко критиковал «Хезболлу» и «Амаль» — основные политические движения шиитов Ливана и в целом выступал за смену политической системы страны, которая строится на альянсах этно-конфессиональных кланов.

В последние месяцы он был среди тех, кто намекал на ответственность «Хезболлы» за взрыв в порту Бейрута летом прошлого года, а также неустанно говорил о коррупции внутри движения и его связях с местными банковскими воротилами. Критика Салимом затянувшегося расследования взрыва в Бейруте усилилась после того, как в последние недели появилась информация о возможной причастности к инциденту сирийских бизнесменов, близких к Дамаску. Их подозревают в закупке для сирийской армии партии нитрата аммония, которая затем была брошена в бейрутском порту.

Уже после смерти Салима его родные и друзья рассказали об угрозах, поступавших в адрес документалиста в последнее время. И это было уже не впервые. Так, в декабре 2019 году группа демонстрантов развесила на доме Салима и домах его родственников в южном Бейруте лозунги. Среди них: «Лукман Салим — предатель и агент», «"Хезболла" — честь нации». Сестра погибшего уже дала понять, что считает «Хезболлу» ответственной за его убийство.

По ее словам, партия, контролирующая район, где был убит ее брат, «известна», и «убийство для нее — обычное дело».

«Потеря некоторых (людей.— “Ъ”) на самом деле — обретение»,— написал в своем Twitter с хештегом «не сожалею» сын генсека «Хезболлы» Джавад Насралла. Правда, практически сразу этот твит был удален, и Насралла-младший пустился в объяснения, что, когда писал, ничего не знал про убийство — якобы он услышал новость об исчезновении Лукмана Салима. Что касается решения стереть пост, то оно, мол, было принято им после неверной интерпретации его слов в соцсетях. Все остальные ведущие политические силы Ливана сочли своим долгом немедленно осудить убийство и потребовать расследования. Многие опасаются, что смерть Салима — только начало, и Ливан вновь захлестнет новая волна политических убийств.

Политический активист и документалист Лукман Салим Фото: Reuters TV, Reuters

«Откровенная активность Салима и его выступления в СМИ были одновременно аномалией и проявлением удивительной храбрости, поскольку он и его семья жили в оплоте "Хезболлы", буквально окруженные своими политическими противниками»,— пишет ближневосточный Центр Карнеги. Отмечается, что смерть Лукмана Салима «остановит свободу слова», так как теперь многие побоятся критиковать власть. Центр также напоминает, что смерть Салима последовала за двумя загадочными убийствами, совершенными в конце прошлого года: фотографа Джо Беджани, известного снимками порта Бейрута, и полковника таможенной службы Мунира Абу Раджели, который имел отношение к расследованию взрыва в Бейруте.

«Эти преступления остаются нераскрытыми и наряду с убийством Салима говорят об общих проблемах безопасности, которые существуют сегодня в Ливане»,— подчеркивается в статье.

Покидающий на днях свой пост спецкоординатор ООН по Ливану Ян Кубиш призвал в Twitter к скорейшему расследованию убийства Салима, которого назвал «уважаемым активистом и журналистом» и «честным, независимым, мужественным голосом». «Это расследование не должно повторить судьбу следствия по делу взрыва в порту Бейрута, которое спустя шесть месяцев остается безрезультативным. Люди должны знать правду»,— написал он. А через несколько часов добавил: «Вы можете убить журналиста, но не можете убить его послание. Вы можете заткнуть рот СМИ, но вы не можете заставить замолчать правду, свободу слова. Покойся с миром, мученик Лукман Салим».

Марианна Беленькая