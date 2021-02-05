Награда нашла неизвестного героя

Власти Кемеровской области наградили росгвардейцев «за заслуги в укреплении безопасности региона» — и при этом скрыли их имена «по понятным причинам». Поводом для награждения стал «личный вклад в обеспечение охраны общественного порядка и безопасности в условиях повышенной сложности». В парламенте области утверждают, что награждение не связано с прошедшими накануне несогласованными митингами оппозиции. Там отметили, что подобные церемонии награждения «проходят с определенной периодичностью».

Спикер парламента Кузбасса Вячеслав Петров на этой неделе вручил благодарственные письма пяти бойцам Росгвардии «за добросовестное исполнение служебного долга, большой личный вклад в обеспечение охраны общественного порядка и безопасности в условиях повышенной сложности».

«К сожалению, по понятным причинам мы не можем назвать славные имена этих пяти ребят,— сказал Вячеслав Петров.— Скажу лишь, что компетентные, отлично подготовленные полицейские, с честью выполняющие возложенные на них задачи, вызывают огромное уважение».

В региональном парламенте не связали награждение с прошедшими 23 и 31 января митингами в регионах России. «Причиной награждения сотрудники спецподразделений и вневедомственной охраны Росгвардии стали их заслуги в укреплении безопасности региона, в том числе участие спецназа Росгвардии в борьбе с организованной преступностью за пределами родного Кузбасса»,— сообщили в пресс-службе парламента. Еще одним поводом для награждения стал сам 2021 год, который «ознаменован празднованием пятилетия с момента создания Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации». Поэтому в рамках этой даты награждения сотрудников Росгвардии будут продолжены, сообщили “Ъ”.

В заксобрании отметили, что парламент взаимодействует и сотрудничает с различными ведомствами, как федеральными, так и региональными. В рамках этого сотрудничества от имени депутатского корпуса парламентскими наградами отмечаются наиболее отличившиеся сотрудники различных ведомств и организаций, «с определенной периодичностью». Например, в четверг Вячеслав Петров отметил парламентскими наградами также сотрудников ГУ ФСИН по Кемеровской области — Кузбассу.

Как пояснил один из специалистов, знакомый с деятельностью кемеровского СОБРа «Символ», бойцы которого были награждены в парламенте, его сотрудники по большей части состоят из офицеров, охраной общественного порядка не заняты, а специализируются на силовых операциях против организованной преступности и террористов, освобождении заложников и так далее.

«Отряд был создан в феврале 1993 года, и по сложившейся практике не раскрывает личности своих сотрудников,— рассказал собеседник "Ъ-Сибирь".— Даже новости про спортивные победы подаются без указания фамилии, только ее первая буква и имя». По его словам, такой подход применяется не только к собровцам, обычные оперативники полиции также «не светятся», хотя формального засекречивания их личности не предусмотрено.

Игорь Лавренков, Кемерово