ЦБ назвал регионы с самыми высокими ставками по ипотеке

Самые высокие средние ставки по ипотеке по итогам 2020 года были зафиксированы в Ингушетии и Тыве — 8,35% и 8,22% соответственно, говорится в информационном бюллетене ЦБ (.pdf). В целом по стране она составила 7,62% (в 2019 году — 9,87%).

Где самые высокие ставки:

Ингушетия — 8,35%,

Тыва — 8,22%,

Севастополь — 8,11%,

Чечня — 8,11%,

Крым — 8,09%.

Самые низкая ставка зафиксирована в Республике Саха (Якутия) — 6,3%. В Москве средняя ипотечная ставка составила 7,69%, в Санкт-Петербурге — 7,59%.

«В 2020 году на рынке ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) был достигнут исторический максимум за период с 2009 года по количеству и объему предоставленных кредитов — банки выдали 1,7 млн ИЖК на общую сумму 4,3 трлн руб., что по сравнению с прошлым годом больше в 1,3 и 1,5 раза соответственно»,— отметили в ЦБ.

В апреле 2020 года была запущена программа льготной ипотеки на фоне пандемии коронавируса. Она предусматривает ипотеку под 6,5% годовых на квартиры в новостройках. Позднее программа была продлена до 1 июля 2021 года. ЦБ неоднократно предупреждал о рисках возникновения пузырей на финансовом рынке при очередном продлении программы. На ее продлении настаивает профильный вице-премьер Марат Хуснуллин.

О ситуации на рынке недвижимости — в материале “Ъ” «Застройщики штурмуют ипотеку».