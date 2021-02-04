Средние цены на бензин за неделю выросли на 22 копейки

Средние потребительские цены на бензин в России за неделю с 25 января выросли на 22 коп., до 46,57 руб. за литр. Об этом сообщается на сайте Росстата.

Средние цены по маркам бензина:

Аи-92 — 43,87 руб. за литр (+17 коп.),

Аи-95 — 47,54 руб. за литр (+9 коп.),

Аи-98 — 54,11 руб. (цена сохранилась).

Рост цен на бензин был зафиксирован в 62 региональных центрах. Более всего он подорожал в Красноярске (1,1%), Улан-Удэ (1,0%) и Элисте (0,9%). Снизились цены на бензин в Самаре — на 0,1%. В Москве и Санкт-Петербурге бензин подорожал на 0,2%.

Ранее на фоне подорожания бензина Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Минэнерго разработали меры, чтобы не допустить роста цен на бензин на автозаправках выше уровня инфляции. В их числе — увеличение производства, запасов и объемов продаж на бирже.

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