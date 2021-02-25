«Это старт большой истории»

Выпускник знаменитой Ecole polytechnique, прошедший школу Facebook и McKinsey, француз Фредерик Арно работает в TAG Heuer с 2017 года. Сначала он занимался коннектированными часами, а в июне 2020-го, в год 160-летия TAG Heuer, стал генеральным директором компании, которая принадлежит французскому холдингу LVMH, управляемому его отцом Бернаром Арно. Первым большим проектом самого молодого из часовых командиров Швейцарии стал союз с германским автопроизводителем Porsche (подробнее — в материале «Их общая Carrera»). Перед запуском новой модели Фредерик Арно ответил на вопросы корреспондента «Стиль. Часы».

— Вы выбрали для союза Porsche. Но TAG Heuer — часть LVMH. Почему вы не заключили альянс с французским брендом?

— Напомню вам, что в LVMH марки пользуются полной независимостью. Очень важно, что они сохраняют свою идентичность, свой генетический код, свою культуру. Так вот, TAG Heuer — марка не французская, а швейцарская, и не просто из Швейцарии, а из немецкоязычной части Швейцарии. Создатели марки, семья Хойеров — немецкие швейцарцы, и культура компании была ближе к Германии, чем к Франции, то есть скорее к Porsche, чем к французским автомобилям.

— И название Carrera не случайно объединило две марки?

TAG Heuer Carrera Porsche Chronograph

— У Porsche и TAG Heuer такие исторические связи, такие пересечения биографии, такая близость ДНК, столько занимательных случаев, которые можно рассказывать бесконечно, что для нас было очевидно, Porsche — именно та марка, с которой мы должны сотрудничать.

— Самая известная история сотрудничества между Porsche и TAG Heuer — это Стив Маккуин, который носил ваши часы Monaco и водил Porsche 917 в фильме «Ле-Ман». Но вы выбрали линию TAG Heuer Carrera. Почему?

— Выбор Carrera кажется нам совершенно естественным. Именно эта линия лучше всего раскроет связи между двумя марками. Porsche Carrera и TAG Heuer Carrera получили название по одной и той же автомобильной гонке — легендарной Carrera Panamericana. Мы решили, надо начинать с нее. Надо рассказывать эту историю и надо создать новый TAG Heuer Carrera Porsche Chronograph. Но это только старт большой истории, можно себе представить и сотрудничество над часами линии Monaco.

— Мне очень жаль, что 160-летие TAG Heuer выпало на 2020 год. Вы создали прекрасные юбилейные модели, такие как Carrera 160 Years Silver Limited Edition или Carrera Chronograph Jack Heuer в честь Джека Хойера. Но настоящего праздника со 160 свечами, как мне кажется, не было. Может быть, вы решили перенести торжества на более благоприятные времена?

TAG Heuer Carrera Sport Chronograph 160 Years Special Edition в стальном корпусе 44 мм Фото: TAG Heuer

— У нас все-таки была серия праздников в 2020 году — если судить по нашим премьерам. Мы выпустили специальные издания Carrera, в том числе по мотивам знаменитой модели Heuer Carrera «Dato 45» 1965 года. Мы планировали шире отпраздновать 160-летие в марте, но вы сами знаете, каким критически сложным был прошлый год в смысле переездов, международных связей. Сейчас настал новый год, 161-й, и, может быть, лучший способ праздновать юбилеи — это выпускать новые часы TAG Heuer.

— В ваших коннектированных TAG Heuer Connected есть приложения для разных видов спорта, последней новинкой стал гольф. Не планируете ли вы добавить функции для автомобильных гонок?

— Это тема для размышлений.

Сейчас я не скажу вам большего, но очевидно, что есть огромный мир автомобильных гонок и есть несомненная связь между часами и автомобилями, которая потенциально станет еще более важной и над которой мы будем активно работать.

— Продажи Apple Watch впервые превысили совокупные продажи всей швейцарской часовой индустрии. Линии Мажино типа Patek Philippe ничего не угрожает, но есть ощущение, что нижние ценовые сектора сдались без боя. Готовы ли вы c TAG Heuer Connected сражаться в одиночку?

TAG Heuer Carrera Chronograph Jack Heuer Birthday Gold Limited Edition в корпусе розового золота 42 мм. Часы выпущены в честь Джека Хойера ограниченной серией в 188 экземпляров Фото: TAG Heuer

— Мы были пионерами в сегменте коннектированных часов. TAG Heuer взялся за их производство в 2015 году в сотрудничестве с мастодонтами технологии. Мы партнеры Google, есть много позиций, по которым мы работаем вместе, и очень быстро мы смогли найти собственное лицо в дизайне, отличное от конкурентов. Наша цель состояла в том, чтобы подарить нашим клиентам эмоции, аналогичные тем, которые вызывают механические часы. Нас не стоит судить по объемам производства, потому что наши цены превышают средние по рынку. Мы относим себя не к гаджетам, а к часовой традиции, на нашей стороне великолепный дизайн и мастерство часовщиков TAG Heuer. Мы не оставим коннектированные часы, это работа на длительную перспективу. Но мы будем развивать и нашу точную механику, нашу часовую классику.

Беседовал Алексей Тарханов