Их общая Carrera

Генеральный директор TAG Heuer Фредерик Арно и член совета директоров Porsche Детлев фон Платен, объявившие 4 февраля о начале сотрудничества, были, казалось, даже удивлены — почему союз стал официальным только сейчас, раз с прошлого века две компании ходили одними дорожками.

«Для нас было очевидно, Porsche — именно та марка, с которой мы должны сотрудничать»,— сказал на встрече в Париже Фредерик Арно. А сидевший напротив него Детлев фон Платен добавил: «У наших домов много общего, например, в отношении к автомобильным гонкам. Имя Porsche Carrera имеет то же происхождение, что и TAG Heuer Carrera. Они названы по имени одной и той же знаменитой гонки Carrera Panamericana».

Знакомая история. Однажды в Базеле мы слышали ее от легендарного Джека Хойера, создателя первых часов Carrera. Он рассказал, как выбрал название для новых часов: «Эмоциональное, динамичное, элегантное, легко произносимое на всех языках. Но еще важнее был дизайн, следующий принципам европейской авангардной архитектуры — "форма следует функции"». Porsche назвала свою машину Carrera в честь победы на Panamericana. Двум шедеврам дизайна и техники — Porsche 911 Carrera и TAG Heuer Carrera — были суждены непреходящий успех и фантастическое долголетие. Две знаковые модели автомобильного и часового миров оказались однофамильцами.

Когда Фредерик Арно пришел в TAG Heuer в 2017 году, то первым делом обратил внимание на странный факт — компания почему-то никогда не работала с Porsche, хотя это прямо-таки напрашивалось, хотя бы из-за общего для обеих марок слова Carrera: «Мы всегда были рядом, но никогда не сотрудничали друг с другом по-настоящему». Арно рассказал нам, как набрал номер фон Платена и в течение двадцати минут они достигли согласия.

Началось сотрудничество в сфере автомобильной — в 2019 году Porsche и TAG Heuer создали общую команду «Формулы-Е». «Мы решили войти в эту серию соревнований по нескольким причинам. Прежде всего — возможность совершенствовать электрические двигатели, что лучше всего делать в соревновании с серьезными конкурентами,— говорит фон Платен.— Ну а потом это самые заметные для молодой аудитории гонки, потому что они проходят не на специальных треках, а на городских улицах».

После начала сотрудничества на гонках стало ясно, что вскоре появятся и посвященные этому сотрудничеству часы. Первые обещания мы получили на прошлой LVMH Watch Week в Дубае от главы часового подразделения холдинга Стефана Бьянки. Но только теперь, год спустя, мы увидели модель TAG Heuer Carrera Porsche Chronograph.

Дизайн цифр взят со шкал приборной доски Porsche, ротор стилизован под рулевое колесо Porsche, сочетание черного, красного цветов и асфальтово-серой отделки циферблата тоже напоминает о Porsche. Вместо того чтобы разместить логотип партнера на циферблате, TAG Heuer выгравировали его на керамическом кольце циферблата — в начале измеряющей скорость тахиметрической шкалы, там, где обычно стоит слово «tachymeter».

Внутри стального 44-миллиметрового корпуса часов расположен собственный калибр мануфактуры Heuer Automatic 02 с вертикальным сцеплением и колонным колесом, солидным 80-часовым запасом хода и способностью хронографа записывать данные измерений вплоть до 12 часов — очень полезная функция для гонок на выносливость.

Свое сотрудничество в часах TAG Heuer и Porsche предсказуемо начали с линии Carrera, хранящей память о гонке Panamericana. Но в истории марки есть еще и знаменитая линия Monaco. Неuer Monaco — первый в мире водонепроницаемый автоматический хронограф в квадратном корпусе. Эти часы также создал Джек Хойер, а их название ассоциируется с гонкой Grand Prix de Monaco, как и со знаменитым ралли в Монте-Карло, на которое Porsche выводила свою 911 и побеждала с 1968 по 1970-й три года подряд.

С TAG Heuer Monaco связана и гонка 24 Heures du Mans, а также знаменитый фильм, в котором играли не только Стив Маккуин, но и часы Джека Хойера. Как рассказывал Хойер, помощником и ментором Маккуина был большой друг марки Heuer, швейцарский концессионер Porsche Йо Зифферт. Это благодаря его влиянию Маккуин носил в кадре комбинезон с логотипом Heuer.

Так что впереди наверняка новые рассказы и новые часовые проекты. Оба партнера, и Фредерик Арно, и Детлев фон Платен — они пришли на интервью в новеньких TAG Heuer Carrera Porsche Chronograph — уверены, что это союз на годы.

Екатерина Зиборова, Алексей Тарханов