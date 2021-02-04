Задержанный людьми в штатском участник акции в Воронеже пожаловался в СКР

Участник прошедшей в Воронеже 31 января несанкционированной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального Александр Черников подал заявление в Следственный комитет России (СКР). Он попросил проверить факт его удержания и избиения неизвестными мужчинами в штатском. Об этом “Ъ” рассказал сам господин Черников.

Он уточнил, что жалоба подана в следственный отдел по Ленинскому району, где его опросил следователь. Господин Черников рассказал обстоятельства, ранее оглашенные в видео, которое опубликовал воронежский штаб Алексея Навального. По словам молодого человека, во время шествия пятеро мужчин в штатском скрутили ему руку за спину и потащили в сторону от основной массы протестующих. «Я решил, что это сотрудники полиции в штатском меня задерживают, поэтому не стал оказывать никакого сопротивления, просто обмяк в их руках»,— сказал Александр Черников, добавив, что мужчины оттащили его в подвал некоего заведения, где начали избивать.

По словам господина Черникова, его положили на пол лицом вниз и били ногами по спине, выкрикивая угрозы и возгласы из серии «Ты против Путина? Зачем ты вышел митинговать? Думаешь, менты все козлы?». Один из мужчин уперся парню коленом между лопаток, взял его за волосы и ударил несколько раз лицом об пол. После неизвестные забрали у молодого человека паспорт и вызвали полицию. Он не смог запомнить лица избивавших его людей, так как его били по глазам. Прибывшие на место полицейские забрали господина Черникова и увезли в отделение. По его словам, у них не возникло никаких вопросов к мужчинам в штатском. В его же отношении было возбуждено административное дело за нарушение порядка публичного мероприятия (ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ). Рассмотрение материалов в суде назначено на 16 февраля.

Согласно поданному в СКР заявлению, которое составлено с помощью адвоката, Александр Черников просит провести проверку по изложенным фактам и дать правовую оценку, полагая, что они могут содержать признаки преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и п. «в» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека). Процессуальное решение по заявлению должно быть принято в течение 30 дней.

31 января в Воронеже, как и в других городах России, прошла несанкционированная акция в поддержу оппозиционера Алексея Навального. В результате в Воронеже были задержаны более 170 человек.

Сергей Толмачев, Воронеж