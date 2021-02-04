Конгрессменов будут штрафовать за отказ проходить через рамку металлодетектора

Члены Палаты представителей США, отказывающиеся пройти через рамку металлодетектора, установленную на входе в зал заседаний палаты, будут платить штраф в размере $5 тыс. Как сообщает The Times, при повторной попытке пройти в зал заседания в обход рамки штраф будет увеличен до $10 тыс. Эта мера должна предотвратить попытки законодателей пройти в зал заседаний с оружием, что запрещено.

Правило, обязывающее членов нижней палаты законодательного органа проходить через рамку металлодетектора на входе в зал, было принято в середине января после событий 6 января, когда в здание Капитолия ворвались протестующие, несогласные с результатами выборов в США. Новое ужесточение требований не было поддержано рядом представителей Республиканской партии. Так, законодатели Марджори Тейлор Грин, Лорен Бэберт и Мэдисон Коуторн заявили, что они будут носить свое оружие с собой везде, где сочтут нужным.

Комментируя конфликт, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси отметила: «Просто не поддается пониманию, почему кто-то будет отказываться соблюдать эти простые, разумные правила, направленные на обеспечение безопасности данного института. Печально, что мы были вынуждены ужесточить правила и ввести штрафы для тех, кто отказывается соблюдать эти меры. Однако Палата представителей должна быть и будет в безопасности».

Алена Миклашевская