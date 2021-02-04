Боррель заявил о необходимости диалога Евросоюза и России

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюзу необходимо поддерживать диалог с Россией, если он хочет стать глобальным игроком. В частности, речь идет о возможности влиять на вопросы, связанные с Сирией, Ливией, Нагорным Карабахом, Белоруссией и Украиной.

«Россия по-прежнему остается соседом и партнером первостепенной важности, с которым мы должны поддерживать диалог, твердо озвучивая свои требования, если действительно хотим стать глобальным игроком и иметь возможность влиять на такие важные для нашей безопасности вопросы, как Сирия, Ливия, Нагорный Карабах, Белоруссия или Украина. Это и есть цель моего визита»,— говорится в заявлении (цитата по ТАСС).

Господин Боррель прибывает с визитом в Москву сегодня, 4 февраля. Визит продлится до 6 февраля. Как ожидается, дипломат проведет переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Встреча Жозепа Борреля с президентом Владимиром Путиным не запланирована, сообщил ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Официальный представитель господина Борреля Петер Стано в начале недели сообщал, что обсуждается возможность встречи главы дипломатии ЕС с арестованным оппозиционером Алексеем Навальным. Журналисты спросили господина Пескова, разрешат ли такую встречу. «Кремль не дает такие разрешения, нужно обращаться во ФСИН по поводу контактов с осужденным»,— ответил пресс-секретарь главы государства.

О реакции Европы и США на отправку в тюрьму Алексея Навального — в материале “Ъ” «Ветер западный, проверенный».