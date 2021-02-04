Дюков переизбран президентом РФС

Действующий президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков переизбран на новый четырехлетний срок. Выборы прошли сегодня, 4 февраля, на внеочередной конференции РФС в Москве. Господин Дюков был единственным кандидатом, его переизбрали единогласно.

На конференции РФС господин Дюков заявил, что организация поставила перед национальной сборной задачу войти в десятку лучших команд в рейтинге Международной федерации футбола (FIFA) к 2030 году. «Сборная поднялась на 39-е место в рейтинге FIFA. Мы ставим задачу улучшать позиции каждый год. В графике-презентации указано: 20-е место к 2025 году, 10-е — к 2030 году»,— сказал он (цитата по ТАСС).

Также РФС поставил цель увеличить количество людей, занимающихся футболом в России, до 4% к 2025 году. «Вовлечь население — часть нашей миссии. Сейчас 2,1% вовлечены в занятия футболом. Цель — 4% к 2025 году. В этом нам помогут проекты от дошкольного до взрослого футбола»,— заявил президент РФС. Кроме того, РФС планирует создать центр футбольной аналитики и национальный центр сборных.

С 2008 по 2017 год господин Дюков являлся президентом «Зенита», с 2017 по 2019 год возглавлял совет директоров клуба. С 2014 года входит в состав исполкома РФС, руководил комитетом программ развития футбола. В 2019-м занял пост президента РФС. Также занимает пост председателя правления компании «Газпром нефть».