Александр Дюков целится в десятку

Александр Дюков переизбран на пост президента Российского футбольного союза (РФС), который возглавил два года назад. В число его приоритетных задач на ближайший четырехлетний срок вошло повышение места России в обоих наиболее заметных рейтингах — для сборных и для клубов. Национальную команду господин Дюков хочет к 2025 году поднять в топ-20 классификации Международной федерации футбола (FIFA), чтобы затем обеспечить скачок в десятку, а клубный футбол вернуть в шестерку таблицы коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA). Помочь прогрессу, видимо, должны разнообразные реформы, которые Александр Дюков начал проводить задолго до нынешних выборов и от которых явно не собирается отказываться, пусть пока несомненных признаков того, что они идут на пользу курируемому им виду, нет.

В рамках состоявшейся в четверг конференции Российского футбольного союза прошли выборы его президента. На пост главы крупнейшей спортивной федерации страны был единогласно переизбран Александр Дюков. Господин Дюков, председатель правления «Газпром нефти», бывший президент и председатель совета директоров клуба «Зенит», занял его два года назад после странной истории с долго возглавлявшим РФС Виталием Мутко, который, попав под международные санкции в связи с допинговым кризисом, сначала «взял паузу» в футбольной работе, а потом окончательно расстался с ней. Во время предыдущей предвыборной кампании для считавшегося ее стопроцентным фаворитом Александра Дюкова нашлись лишь формально обозначавшие конкуренцию оппоненты. На сей раз не было и таких: господин Дюков оказался единственным кандидатом.

В своем выступлении на конференции он обозначил несколько стоящих перед РФС задач, причем не только на ближайшие четыре года, первый полноценный президентский срок для Александра Дюкова.

Акцент он сделал на футбольном «фундаменте», то есть вовлечении населения, в первую очередь детей, в занятия футболом. Выяснилось, что сейчас показатель «вовлеченности» составляет 2,1%. Господин Дюков хочет к 2025 году практически удвоить его, доведя цифру до 4%. А помочь в достижении планки должны проекты, охватывающие весь футбол «от дошкольного до взрослого».

Для широкой аудитории наиболее любопытными будут, однако, другие цели Александра Дюкова. Они касаются сборной России и клубного отечественного футбола.

Перед национальной командой поставлена задача постоянно «улучшать позиции» в рейтинге Международной федерации футбола, к 2025 году — добраться до двадцатки сильнейших, а к 2030-му — до десятки (такой же ориентир значится в принятой по инициативе Виталия Мутко стратегии развития российского футбола, одним из основных разработчиков которой был Александр Дюков). Клубный футбол президент РФС хочет за четырехлетний период вернуть на шестую позицию в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций, обеспечивающую еврокубковое представительство почти на уровне лучших лиг: Россия держалась на нем еще в конце прошлого десятилетия. Обе задачи выглядят непростыми. В рейтинге FIFA Россия сейчас на 39-м месте, в классификации UEFA — на седьмом, но в действительности ее положение после провалов последних двух сезонов с точки зрения перспектив продвижения наверх очень сложное. Отставание от замыкающей шестерку Португалии выросло до девяти баллов, а сзади на опасную дистанцию подобрались Нидерланды и Бельгия. И весной расклад может еще ухудшиться. От России до еврокубкового play-off добрался лишь «Краснодар», в то время как голландских и бельгийских команд там будет по две, а португальских — вообще три.

Зато, кажется, можно смело предположить, что в попытках добиться поставленных целей — и спортивных, и экономических — Александр Дюков не будет избегать радикальных решений.

За тот короткий срок, что он находился на президентском посту, господин Дюков уже успел провести целый ряд реформ. Реформированы система юношеских и молодежных соревнований, система управления судейским корпусом, а в нынешний сезон Российская премьер-лига (РПЛ) вступила с новым лимитом на легионеров. При этом с осени 2020 года по инициативе РФС в футбольном сообществе инициирована дискуссия о необходимости довольно серьезных корректировок самого формата РПЛ, выражающихся в ее сокращении и повышении «интенсивности» календаря. Впрочем, нельзя сказать, будто бы первый пакет реформ принес абсолютно бесспорные позитивные результаты. Приток высококачественных молодых игроков в отечественный профессиональный футбол все еще не слишком велик, судейские скандалы остаются привычным явлением, сборная в 2020 году показывала неоднозначные результаты, а клубы — откровенно плохие.

Алексей Доспехов