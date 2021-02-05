Александр Дюков целится в десятку

Александр Дюков переизбран на пост президента Российского футбольного союза (РФС), который возглавил два года назад. В число его приоритетных задач на ближайший четырехлетний срок вошло повышение места России в обоих наиболее заметных рейтингах — для сборных и для клубов. Национальную команду господин Дюков хочет к 2025 году поднять в топ-20 классификации Международной федерации футбола (FIFA), чтобы затем обеспечить скачок в десятку, а клубный футбол вернуть в шестерку таблицы коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA). Помочь прогрессу, видимо, должны разнообразные реформы, которые Александр Дюков начал проводить задолго до нынешних выборов и от которых явно не собирается отказываться, пусть пока несомненных признаков того, что они идут на пользу курируемому им виду, нет.
В рамках состоявшейся в четверг конференции Российского футбольного союза прошли выборы его президента. На пост главы крупнейшей спортивной федерации страны был единогласно переизбран Александр Дюков. Господин Дюков, председатель правления «Газпром нефти», бывший президент и председатель совета директоров клуба «Зенит», занял его два года назад после странной истории с долго возглавлявшим РФС Виталием Мутко, который, попав под международные санкции в связи с допинговым кризисом, сначала «взял паузу» в футбольной работе, а потом окончательно расстался с ней. Во время предыдущей предвыборной кампании для считавшегося ее стопроцентным фаворитом Александра Дюкова нашлись лишь формально обозначавшие конкуренцию оппоненты. На сей раз не было и таких: господин Дюков оказался единственным кандидатом.
Акцент он сделал на футбольном «фундаменте», то есть вовлечении населения, в первую очередь детей, в занятия футболом. Выяснилось, что сейчас показатель «вовлеченности» составляет 2,1%. Господин Дюков хочет к 2025 году практически удвоить его, доведя цифру до 4%. А помочь в достижении планки должны проекты, охватывающие весь футбол «от дошкольного до взрослого».
Для широкой аудитории наиболее любопытными будут, однако, другие цели Александра Дюкова. Они касаются сборной России и клубного отечественного футбола.
Перед национальной командой поставлена задача постоянно «улучшать позиции» в рейтинге Международной федерации футбола, к 2025 году — добраться до двадцатки сильнейших, а к 2030-му — до десятки (такой же ориентир значится в принятой по инициативе Виталия Мутко стратегии развития российского футбола, одним из основных разработчиков которой был Александр Дюков). Клубный футбол президент РФС хочет за четырехлетний период вернуть на шестую позицию в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций, обеспечивающую еврокубковое представительство почти на уровне лучших лиг: Россия держалась на нем еще в конце прошлого десятилетия. Обе задачи выглядят непростыми. В рейтинге FIFA Россия сейчас на 39-м месте, в классификации UEFA — на седьмом, но в действительности ее положение после провалов последних двух сезонов с точки зрения перспектив продвижения наверх очень сложное. Отставание от замыкающей шестерку Португалии выросло до девяти баллов, а сзади на опасную дистанцию подобрались Нидерланды и Бельгия. И весной расклад может еще ухудшиться. От России до еврокубкового play-off добрался лишь «Краснодар», в то время как голландских и бельгийских команд там будет по две, а португальских — вообще три.
За тот короткий срок, что он находился на президентском посту, господин Дюков уже успел провести целый ряд реформ. Реформированы система юношеских и молодежных соревнований, система управления судейским корпусом, а в нынешний сезон Российская премьер-лига (РПЛ) вступила с новым лимитом на легионеров. При этом с осени 2020 года по инициативе РФС в футбольном сообществе инициирована дискуссия о необходимости довольно серьезных корректировок самого формата РПЛ, выражающихся в ее сокращении и повышении «интенсивности» календаря. Впрочем, нельзя сказать, будто бы первый пакет реформ принес абсолютно бесспорные позитивные результаты. Приток высококачественных молодых игроков в отечественный профессиональный футбол все еще не слишком велик, судейские скандалы остаются привычным явлением, сборная в 2020 году показывала неоднозначные результаты, а клубы — откровенно плохие.