Евгений Кексин: ночные заведения Екатеринбурга за время ограничений потеряли около 50% выручки

Рестораны и бары Екатеринбурга во время запрета на ночную работу из-за пандемии коронавируса потеряли около 50% выручки, рассказал “Ъ-Урал” ресторатор Евгений Кексин. В частности, заведения «Огонек» и «Alibi» потеряли около 70% от выручки.

Напомним, ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в Instagram анонсировал снятие ограничений на работу баров и ресторанов в ночное время с 5 февраля. В своем посте он отметил, что читал комментарии Евгения Кексина, который часто просил главу региона снять ограничения.

«Сейчас у нас появилась вакцина от коронавируса, нужно же демонстрировать ее эффективность, так что на этом фоне ожидать новых запретов точно не стоит. А это значит, что у ресторанного бизнеса в 2021 году все будет хорошо. Деньги у людей есть»,— отметил ресторатор. Он добавил, что спрос на ночные мероприятие после сообщения губернатора об открытии заведений вырос в несколько раз.