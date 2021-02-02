Евгений Куйвашев снимет ограничение на работу баров и ресторанов в ночное время Заведениям будет разрешено работать с 5 февраля

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев снимет ограничение на работу баров и ресторанов в ночное время. Об этом глава региона написал у себя в Instagram. Напомним, ранее заведениям разрешалось работать лишь с 6:00 до 23:00.

«Одним из вопросов, поднятых сегодня на заседании регионального оперштаба, стало возвращение заведений общепита к работе без ограничений по времени. Существующие условия нам позволяют пойти на этот шаг. С 5 февраля мы планируем снять запрет на работу кафе и ресторанов в ночное время — с 23.00 до 6.00. Но при условии строгого следования всем санитарным правилам. Знаю, как нелегко пришлось бизнесу», — написал губернатор. Он также отметил, что читал комментарии ресторатора Евгения Кексина, который часто просил главу региона снять ограничения.

Также губернатор отменит дистант для студентов колледжей и техникумов и разрешит работать частным детским садам в полную силу.