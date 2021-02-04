На активы белгородской «Алексеевки химмаш» снова не нашлось покупателей

Конкурсный управляющий АО «Алексеевский завод химического машиностроения» (Белгородская область) Павел Силицкий сообщил, что повторные открытые электронные торги по реализации имущества должника признаны несостоявшимися. На аукцион с открытой формой представления предложений о цене, как и на предыдущие торги, не было подано ни одной заявки.

Имущество на продажу было разделено на шесть лотов, из которых самый дорогой (450 млн руб.) — ценные бумаги ЗАО «Алексеевский вагоностроительный завод»: 890 обыкновенных акций номиналом 10 руб., 4,924 млн акций номиналом 10 руб. Отметим, что на имущество самого АВЗ покупателей пока тоже не нашлось. Также на торги выставлялись земельные участки и недвижимость «Алексеевки химмаш» в Алексеевке Белгородской области. Начальная стоимость лотов — 40,8 млн руб., 9,36 млн руб., 2,85 млн руб.,11,13 млн руб. и 6 млн руб.

Подробнее о финансовых проблемах группы читайте в публикации “Ъ-Черноземье“ «“Алексеевка химмаш“ реагирует на долги».

Валерия Розбот