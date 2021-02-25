Сколько часов в неделе

Вторую LVMH Watch Week не удалось провести очно. Трюк, сработавший в прошлом году со спешно организованным часовым салоном в Дубае, повторить не смогли. Швейцария, испугавшись эпидемии, закрыла все, что можно, границы Европы оказались на замке, о том, чтобы приехать посмотреть на часы с других континентов, не было и речи.

Нынешняя LVMH Watch Week не могла похвастаться всеми часовщиками французской люксовой группы. Активное участие приняли лишь три марки: Bvlgari, Hublot и Zenith. Формально присутствовавшая в прошлом году и занимающая важное место в ювелирно-часовом департаменте LVMH марка TAG Heuer на сей раз не присутствовала вовсе. Молодой шеф команды Фредерик Арно сослался на неотложные дела по подготовке собственного запуска — как оказалось, модели, посвященной начавшемуся сотрудничеству с часовой маркой автомобилистов Porsche (читайте об в материале «Их общая Carrera»).

Журналистов и байеров ждали преимущественно цифровые встречи с главами компаний, презентации часов в Zoom — кстати, очень информативные — и возможность задавать вопросы через онлайн-чат. Тем не менее, если судить по новинкам, часовая неделя вышла полноценной. Приятной новостью стало количество моделей, которые марки сумели запустить в производство, несмотря на ограничения пандемии.

Zenith

Для Zenith недели LVMH Watch Week стали единственными часовыми салонами сезона-2020/21. Старинная марка из Ле-Локля отметила два года назад 50-летие своего знаменитого механизма El Primero, интегрированного хронометра с автоматическим подзаводом. Но с тех пор каждый год прибавляются новые модели на его основе. К часовой неделе этого года вышли Chronomaster Sport с усовершенствованной версией El Primero, а также винтажная модель Chronomaster Revival A385. Таким же экскурсом в славную историю марки выглядят массивные авиаторские Pilot Chronograph Silver, а вот часы Defy 21 Urban Jungle с новым механизмом хронографа, имеющего точность до 1/100 секунды, предлагают вариант нового облика и дизайна Zenith.

Hublot

Марка Hublot продолжила развитие часов с интегральным браслетом, добавив к представленной на прошлой LVMH Watch Week модели из титана керамические Big Bang Unico Integral Ceramic — белые, серые и темно-синие.

Вслед за желтым, синим, красным и зеленым сапфиром появились часы Big Bang Tourbillon Automatic Orange Sapphire в прозрачном оранжевом корпусе. Благодаря собственному производству сапфирового стекла марка разработала многочисленные цветные его варианты. Разумеется, у Orange Sapphire сложный механизм с турбийоном и автоматическим подзаводом, причем микроротор вынесен на циферблат.

Часы Big Bang One Click, выпущенные в корпусе 33 мм из стали или King Gold с бриллиантами, рассчитаны на женские руки и вкусы: система крепления One Click позволяет легко, одним кликом, менять разноцветные ремешки.

Bvlgari

Главных новинок Bvlgari на LVMH Watch Week четыре. Прежде всего новая «змейка» Serpenti Spiga на браслете, обвивающем руку. Это возвращение к классике марки, часам на гибком браслете Tubogas. Мужские часы Octo Finissimo, оснащенные одним из самых тонких автоматических механизмов в мире, вышли в варианте Octo Finissimo S с хронографом и функцией GMT в матовой стали на стальном браслете, а также в титане на каучуковом ремешке — Octo Finissimo GMT Titanium. В круглом корпусе Octo Roma были представлены часы с репетиром и турбийоном Octo Roma Carillon Tourbillon, которые стали самыми сложными часами линии. К этим новинкам добавлены ювелирные Divas’ Dream Peacock Dischi и Divas’ Dream Peacock Tourbillon Lumiere, а также часы Lvcea Intarsio, циферблат которых собран из перламутра в технике интарсии.

Екатерина Зиборова, Алексей Тарханов