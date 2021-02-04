Волгу оздоравливают издалека

Новые очистные сооружения в Бутурлинском районе, построенные по госпрограмме «Оздоровление Волги» за 173 млн руб. не могут запустить в работу, так как районная администрация забыла заложить в бюджете средства на пуско-наладочные работы. Кроме того, системы канализации в районе нет, как и коллектора, и до их строительства вывозить жидкие отходы из домов будут, как и сейчас, автоцистернами. Депутаты заксобрания разделяют позицию Счетной палаты РФ, которая ранее признала реализацию программы «Оздоровление Волги» неэффективной, они указывают, что в Нижегородской области за счетнее решаются застарелые проблемы районов, не имеющих выхода к реке.



Комитет нижегородского заксобрания по экологии на закрытой рабочей группе обсудил с представителями регионального министерства и ЖКХ построенные, но пока неработающие очистные сооружения в Бутурлинском районе. Напомним, в райцентре в конце прошлого года после вмешательства Генеральной прокуратуры по жалобам местных жителей вводился режим экологической чрезвычайной ситуации из-за того, что фекалии из ассенизаторских машин десятилетиями сливались в импровизированный отстойник, отравляя землю и распространяя зловоние. На новые очистные сооружения по госпрограмме «Оздоровление Волги» потратили свыше 173 млн руб., но построенный объект пока не работает. В причинах депутаты разбирались, выехав в Бутурлино.

Как рассказал “Ъ-Приволжье” председатель комитета Владислав Атмахов, в спешке с проектом муниципальные власти не заложили финансирование на пуско-наладочные работы — около 8 млн руб. В министерстве ЖКХ ранее сообщили, что очистные сооружения в Бутурлино будут официально сданы в эксплуатацию только в июле, хотя ранее власти обещали, что они заработают в начале этого года. Комитет обратился за выделением допфинансирования и рассчитывает, что в марте очистные сооружения начнут прием жидких коммунальных отходов. При этом из-за того, что отапливаться сооружения будут за счет электроэнергии, а не газа, тариф на услуги канализации для бутурлинцев может быть повышен, считает депутат Роман Кабешев. Он также рассказал „Ъ“, что очистные сооружения стабильно работать пока не смогут, так как в Бутурлино нет централизованной канализации, и жидкие отходы от домов по-прежнему будут увозить автоцистернами.

В связи с этим бутурлинская администрация заказала проект строительства сетей и коллектора до очистных сооружений: район рассчитывает успеть построить их за счет федеральных средств программы «Оздоровление Волги», рассчитанной до 2024 года (Нижегородская область в общей сложности получит по программе 18 млрд руб.). «На мой взгляд, вообще произошла подмена понятий в госпрограмме, имеющей четкие ключевые показатели. Вместо очистки сбрасываемых в Волгу стоков в таких городах, как Нижний Новгород, Дзержинск, Бор или Балахна, у нас пускают бюджетные деньги на решение застарелых проблем ЖКХ в районах, далеких от реки. А у водоканалов прибрежных городов пока нет готовых проектов по снижению объемов загрязняющих веществ», — выразил мнение депутат Кабешев, напомнив про выводы Счетной палаты о невысокой эффективности госпрограммы.

В Нижегородском водоканале с этим посылом не согласны, там готовят для госпрограммы серьезный проект по реконструкции Нижегородской станции аэрации стоимостью сотни миллионов рублей (он пока проходит госэкспертизу).

В правительстве, наоборот, настроены оптимистично. По данным чиновников, Нижегородская область в числе регионов-лидеров по реализации госпрограммы. В 2019 году регион вложил 3,4 млрд руб. в реконструкцию и строительство 16 очистных сооружений, которые были введены в эксплуатацию в 2020 году.

Впрочем, на заседании рабочей группы речь шла не только о многострадальном Бутурлинском районе. Председатель бюджетного комитета Александр Шаронов спрашивал у чиновников из правительства о перспективах перекладки аварийного канализационного коллектора в городе Бор, но ответа не получил.

Депутат от фракции КПРФ Максим Волков считает, что в Балахне за счет средств нацпроекта можно было бы решить вопрос с неочищенными стоками бумкомбината «Волга», владеющего городскими очистными сооружениями (формально очистные сооружения принадлежат связанной с бумкомбинатом компании ООО «Биотехсервис».— “Ъ-Приволжье”). В 2019 году межрегиональное управление Росприроднадзора по Нижегородской области и Мордовии расследовало причины появления «черных гейзеров» на Волге в районе Балахны. Тогда ведомство сообщило, что ООО «Биотехсервис» сбрасывало канализационные воды непосредственно в Волгу, и на реке и появились «фонтаны» с характерным запахом. Компанию оштрафовали на 150 тыс. руб. Однако финансировать реконструкцию частных очистных сооружений невозможного — для этого их надо сначала вернуть в муниципальную собственность, предложил депутат Волков.

Роман Кряжев