Москвичи могут остаться без льготной ипотеки

Программу льготной ипотеки нужно постепенно сворачивать, заявили в Центробанке. Этот проект уже потерял свой социально направленный характер, убеждена глава департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова. Она отметила, что некоторые состоятельные россияне стали использовать программу в инвестиционных целях. В результате цены на недвижимость за последний год существенно выросли, и это сделало новое жилье недоступным населению. Собственно, так потерялся весь смысл программы.

Однако изначально льготная ипотека была запущена вовсе не для потребителей, а для поддержки строительного бизнеса, напомнил доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве России Алексей Савруков: «По данным Банка России, в октябре прошлого года каждый пятый застройщик испытывал проблемы с погашением кредитных обязательств. Поэтому в правительстве для того, чтобы поддержать экономику и строителей, ввели программу льготной ипотеки.

Программа может быть и продолжена, однако необходимо учитывать ситуацию на рынке жилья, спрос и предложение, потому что не во всех регионах предложение превышает спрос.

Государству, в первую очередь, необходимо развивать предложение жилья для того, чтобы таких всплесков роста цен не было. Государству необходимо создавать благоприятные условия для того, чтобы количество застройщиков увеличивалось, чтобы их финансовое состояние позволяло наращивать объемы жилищного строительства. А на практике государство стремиться увеличить спрос на ипотечные кредиты за счет более льготной процентной ставки. Это в условиях временного лага и разрыва между началом строительства и его окончанием приводит к тому, что цены на жилье растут».

Программу льготной ипотеки, возможно, и продлят, но только выборочно, для некоторых регионов, там, где ситуация на рынке жилья наиболее сложная, говорят в ЦБ. Сейчас больше всего кредитов с господдержкой приходится на Москву, Московскую область, Санкт-Петербург, Ленинградскую область и Краснодарский край.

Рынок недвижимости в этих регионах перегрет, отмечают эксперты. Например, в Москве за последний год квартиры в новостройках подорожали на 16%, подсчитали в Kalinka Group. Пострадали от этого пузыря люди, которые даже не участвуют в программе льготной ипотеки, отметил управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин: «В плохой ситуации оказались те заемщики, которые брали ипотеку не по льготной ставке, а по стандартным банковским ставкам. Для них вообще в принципе выгода могла быть отрицательной за счет роста цен. Что получилось? Ставка по таким программам в принципе выше, чем по льготной ипотеке, в среднем где-то на 1,5, зачастую 2 процентных пункта. И это заметная переплата с точки зрения ежемесячного платежа. Плюс, фактически они покупают квартиры на том же рынке, то есть получают тот же прирост цены, что и льготные ипотечники.

Но если у льготных ипотечников запас по ставке гораздо больше, и они перекрывают этот рост, то в случае с теми заемщиками, которые берут не по льготным программам, у них этой выгоды вообще нет, то есть упущенная выгода фактически.

Другими словами здесь некий перекос идет, потому что не все заемщики, во-первых, проходят по льготной ипотеке, у кого-то может быть больше необходимого размер кредита и нет такого первоначального взноса, вот они находятся в менее выгодной ситуации».

Программа льготной ипотеки была запущена весной прошлого года. Она предлагает заемщику ставку в 6,5% на жилье в новостройке. Изначально проект действовал до начала ноября, но правительство решило продлить его до 1 июля этого года.

По данным «Дом.РФ» на конец прошлого года, всего в рамках программы было выдано около 300 тыс. кредитов почти на 840 млрд руб. При этом различные министерства разошлись в оценке успешности этой программы: Минстрой выступает за ее продление, а в Минфине высказывались за сворачивание проекта.

Окончательное решение в правительстве должны принять в конце первого полугодия 2021 года.

Светлана Белова