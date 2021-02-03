Адвокаты Екатеринбурга могут подать иск к полиции из-за введения плана «Крепость» 31 января

В Екатеринбурге адвокаты планируют составить коллективный административный иск из-за введения 31 января в отделе полиции №9 плана «Крепость», рассказал в интервью “Ъ-Урал” адвокат-правозащитник Алексей Бушмаков.

«Когда я был в отделе полиции №9 в последний раз, мне заявили, что меня не могут впустить, потому что введен план "Крепость", когда в отделение никого не впускают и не выпускают. Но тут же я вижу, как сотрудники спокойно выходят в магазин или покурить. "Крепость" — произвол полиции. Введен он только для того, чтобы в отделы не шатались адвокаты», — отметил господин Бушмаков.

План «Крепость» — один из режимов особого положения для сотрудников правоохранительных органов. Он предполагает экстренный сбор личного состава и блокировку зданий правоохранительных органов, а также готовность к отражению внешнего нападения силами дежурной смены.

Напомним, 31 января в Екатеринбурге прошло несанкционированное шествие в поддержку оппозиционера Алексея Навального. По официальным данным регионального министерства общественной безопасности, в шествии в, которое длилось около четырех часов, приняли участие 2,3 тыс. человек. Организаторы заявили, что собралось до 10 тыс. человек. За все время шествия в отделения полиции доставили 83 человека.