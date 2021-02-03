Reebok показали кроссовки для любых видов тренировок

Reebok выпустили свои самые прогрессивные и универсальные кроссовки Nano X1, разработка которых стала результатом экспериментов с технологиями и дизайном, длящихся с 2010 года. Модель подойдет для любого вида активности — не важно, бокс ли это, танцы, кардио- или силовые тренировки. Пеноматериал в подошве создает высокоэффективную амортизацию для комфорта и функциональности, как у беговых кроссовок, а новый анатомический дизайн дает скорость, устойчивость и уверенность при любых движениях.

В честь запуска новых кроссовок Reebok собрали большую команду атлетов, тренеров и инфлюенсеров со всего мира, которые в числе первых испытали новые Nano X1 в деле. В России лично протестировали новую модель российский хоккеист лучший крайний нападающий НХЛ Артемий Панарин и скелетонистка российской сборной Юлия Канакина.

«Помимо тренировок на ледовой арене я занимаюсь в зале и на улице, если позволяет погода, бегаю и тренирую выносливость высокоинтенсивными комплексами. Иметь одну пару обуви для всех видов физической активности — радость для спортсменов с перегруженными сумками»,— поделился своими впечатлениями Артемий.

Среди героев глобальной кампании — суперзвезда соревновательного фитнеса Рич Фронинг-младший, фитнес-инфлюенсеры Террон Бекхем, Камилла Костек, баскетболистка Лекси Браун и другие.

Кроссовки уже появились во всех магазинах Reebok. Весной ожидается появление модели в новых расцветках и материалах, а также появятся Nano X1, созданные в партнерстве со Spotify.