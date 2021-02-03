ВС оставил в силе взыскание 88 млн руб. с Навального, Соболь и ФБК по иску Пригожина

Верховный суд России оставил в силе взыскание 88 млн руб. с Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; внесен Минюстом в реестр иноагентов), основателя организации Алексея Навального и Юриста ФБК Любови Соболь. ВС отказался пересматривать решения нижестоящих инстанций по иску компании «Московский школьник», которую связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным.

Напомним, в январе 2019 года YouTube-канал «Навальный Live» опубликовал сюжет Любови Соболь о причастности структур бизнесмена Евгения Пригожина к поставкам некачественного питания в московские детсады, в результате которых ранее массово отравились дети. Сюжет стал причиной иска «Московского школьника» к авторам материала. В конце октября 2019 года Арбитражный суд Москвы взыскал 88 млн руб. с ответчиков в пользу истца а также постановил удалить сюжет. В августе 2020 года Евгений Пригожин выкупил у ООО «Московский школьник» право требования долга.

«Ранее соответствующая позиция ответчиков была рассмотрена судом первой инстанции и впоследствии оценивалась судами апелляционной и кассационной инстанций,— говорится в определении суда.— Судебные акты соответствуют материалам дела и имеющимся в них доказательствам, основаны на правильном применении норм материального и процессуального права к установленным обстоятельствам». Решение датируется 1 февраля.

О других исках к сотрудникам ФБК — в материале “Ъ” «Евгений Пригожин займется питанием оппозиции».