В Тюмени безработному мужчине предъявили обвинение в призывах к массовым беспорядкам

СКР по Тюменской области предъявил безработному 34-летнему жителю Тюмени обвинение по ч. 3 ст. 212 УК РФ (призывы к массовым беспорядкам, или к участию в них, а равно призывы к насилию над гражданами), сообщила пресс-служба СКР по региону.

По версии следствия, с 24 по 29 января обвиняемый «на территории Тюмени и Тюменского района разместил с использованием принадлежащего ему аккаунта, зарегистрированного в одной из социальных сетей одного из городских сообществ» призывы к массовым беспорядкам с применением насилия. Кроме того, публикации содержали призывы к погромам, поджогам и вооруженному сопротивлению власти.

Обвиняемый признал свою вину, суд отправил его под домашний арест. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, 23 и 31 января в Тюмени прошли несанкционированные акции в поддержку политика Алексея Навального. Несколько человек, включая несовершеннолетних, были задержаны. Кроме того, суд арестовал сотрудника местного штаба Навального Сергея Осколкова и координатора движения «Время» Глеба Шафигуллина на восемь суток за призывы к участию в несогласованной акции 23 января.

Михаил Мананников