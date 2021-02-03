Свердловский областной суд оставил под арестом сотрудницу штаба Навального Викторию Райх

После рассмотрения апелляции Свердловский областной суд оставил в силе решение об аресте на 10 суток сотрудницы штаба Алексея Навального в Екатеринбурге Виктории Райх, сообщила пресс-служба областного суда. Ранее Железнодорожный районный суд признал ее виновной по ч.2 ст. 20.2. КоАП РФ (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия).

Напомним, Виктория Райх была задержана 29 января. Причиной стала публикация видео, в котором она призывала принять участие в несогласованном шествии в поддержку Алексея Навального 31 января. Кроме того, после суда на нее составили протокол по ст. 19.3 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). По данным полиции, она сопротивлялась во время задержания.

Позднее уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова направила письмо в прокуратуру Екатеринбурга с просьбой проверить законность задержания госпожи Райх. По словам госпожи Мерзляковой, во время встречи активистка рассказала ей, что ее задерживали люди без формы и опознавательных знаков, они не представились и применяли насилие. При этом в протоколе задержания не было отражено кто и как задерживал девушку.

Михаил Мананников