Конкурсная комиссия отобрала троих кандидатов на пост мэра Екатеринбурга

В Екатеринбурге завершился конкурс по отбору кандидатов на пост главы Екатеринбурга. Конкурсная комиссия признала его состоявшимся.

По итогам голосования, на рассмотрение гордумы будут представлены кандидатуры временно исполняющего обязанности мэра Алексея Орлова, депутата заксобрания Свердловской области от ЛДПР Михаила Зубарева, а также главы администрации Ленинского района города Дмитрия Ноженко. Избрать на пост мэра Екатеринбурга члены конкурсной комиссии рекомендовали господина Орлова.

Напомним, Алексей Орлов 21 декабря 2020 года был назначен первым вице-мэром Екатеринбурга. На следующий день глава города Александр Высокинский ушел в отставку, чтобы занять должность в правительстве Свердловской области, а господин Орлов стал временно исполнять обязанности мэра.

Всего к конкурсу было допущено 43 человека, которые подали заявки. Из-за большого количества участников конкурсная комиссия решила заслушать кандидатов в течение трех дней — с 1 по 3 февраля.

Подробнее о том, как проходили собеседования с претендентами на должность мэра Екатеринбурга — в материале “Ъ-Урал” «"Много снега хорошо для урожая"»