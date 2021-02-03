Кремль не видит сходства в протестах в России и Белоруссии

В протестах в России и Белоруссии есть «похожие элементы», но это «две разные ситуации», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что не стоит проводить параллелей между этими событиями.

«Здесь я не стал бы проводить каких-то параллелей. Безусловно, есть похожие элементы, я имею в виду элементы, связанные с провокаторами, провокационные элементы. Да, они есть, но в то же время мы же две разные страны, у нас разные ситуации, разные причины, поэтому я совсем бы это не отождествлял»,— сказал господин Песков журналистам во время пресс-колла.

Дмитрий Песков заверил, что несанкционированные акции будут жестко подавлять. «Вы знаете, что наши социологи постоянно изучают некие показатели протестной активности, разные опросы на этот счет, разные данные. Главное, чтобы не было активности несанкционированных протестов. Это та активность, которая должна достаточно жестко подавляться»,— сказал пресс-секретарь.

Он также заявил, что действия силовиков на протестах оправданны. «Провокация заключается в том, что вчера были озвучены призывы к несанкционированной акции и собственно были желающие устроить такую несанкционированную акцию. На это весьма решительно реагировала полиция. И реакция полиции была обусловлена угрозами, которые могли возникнуть в ходе проведения такой несанкционированной акции»,— сказал господин Песков.

На вопрос о том, согласовывают ли перекрытия в Москве с Кремлем, Дмитрий Песков ответил: «Это не должно согласовываться с Кремлем. В данном случае силовые ведомства выполняют свои функции по обеспечению общественного порядка и безопасности граждан».

Протесты проходят на фоне ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным. Вчера, 2 февраля, ему заменили условный срок на реальный по делу о хищениях у «Ив Роше». Об этом ходатайствовала Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН), которая посчитала, что политик нарушил условия испытательного срока, не отмечаясь в инспекции. Алексею Навальному назначили три с половиной года колонии, с учетом домашнего ареста он проведет там два года и восемь месяцев.

Подробности — в материале “Ъ” «Узник замка "Ив"».