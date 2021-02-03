03 февраля, среда
Войти в профиль
Новости

Коротко

Новости

все новости

Председатель президиума Всетатарского общественного центра Фарит Закиев

Фото: Кирилл Антонов

Глава Всетатарского общественного центра начал голодовку

Председатель Всетатарского общественного центра (ВТОЦ) Фарит Закиев начал политическую голодовку. Таким образом он протестует против иска прокуратуры Татарстана, которая потребовала через суд признать организацию экстремистской и ликвидировать ее. Фариту Закиеву 66 лет. Он сообщил “Ъ”, что продолжит употреблять воду, но откажется от любой еды.

«Мы хотим привлечь внимание общественности к этому процессу. Хотим, чтобы нас услышали в Европарламенте»,— сказал он. Господин Закиев рассчитывает, что в дальнейшем к голодовке присоединятся другие члены ВТОЦ.

«Признание ВТОЦ экстремистской организацией равносильно признанию экстремистом татарского народа, признанию экстремистской идеи государственности Республики Татарстан и положений о федерализме Конституции РФ»,— говорится в обращении, распространенном общественниками накануне.

Напомним, ВТОЦ был создан в 1989 году. Организация поддерживала суверенитет республики. В последние годы активно выступает в защиту татарского языка.

Иск прокуратуры будет рассмотрен в Верховном суде Татарстана 24 февраля. В надзорном органе считали, что деятельность ВТОЦ «противоречит действующему законодательству и носит экстремистский характер, что представляет реальную угрозу основам конституционного строя Российской Федерации, целостности ее территории, безопасности государства и общества, нарушения прав и свобод человека и гражданина, причинения вреда личности, здоровью граждан». Ранее ВТОЦ получал предупреждение от прокурора республики Илдуса Нафикова о недопустимости экстремизма.

Подробнее о требовании прокуратуры — в публикации “Ъ-Казань” «ВТОЦ сочли вредным для здоровья».

Кирилл Антонов, Казань


Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя