Одиночки сыграли на выход

В Мельбурне на ATP Cup определились первые участники полуфиналов. Вслед за сборной Италии туда прошла сборная России, которая на следующий день после уверенной победы над командой Аргентины благодаря успешной игре Андрея Рублева и Даниила Медведева в одиночных встречах доказала свое преимущество над японцами Ёсихито Нисиокой и Кеи Нисикори и заняла первое место в группе D.

С точки зрения нынешнего положения в мировом рейтинге сборная Японии — слабейшая команда этого ATP Cup. Оба ее лучших одиночника, Кеи Нисикори и Ёсихито Нисиока, на данный момент не входят даже в сорок лучших. Однако в число участников турнира азиаты попали отнюдь не благодаря wild card, которая, кстати, досталась его хозяевам австралийцам. Дело в том, что при заявке на ATP Cup Нисикори, сильнейший теннисист за всю истории Японии, имел право воспользоваться правилом защищенного рейтинга, которое распространяется на игроков, пропускающих не менее полугода из-за травм. И, согласно этому правилу, финалист US Open 2014 года и обладатель дюжины титулов ATP считался не 41-й, а 10-й ракеткой мира.

По сравнению с Нисикори, который по крайней мере уже успел заработать себе имя и репутацию очень ершистого оппонента для кого угодно, второй номер японцев Ёсихито Нисиоки известен гораздо меньше. На счету этого левши, правда, имеется одна победа на турнирах ATP, добытая в 2018 году в Шэньчжэне, однако невысокий рост — всего 170 см — не позволяет ему представлять реальную опасность для представителей элиты. К тому же глубоко оборонительный стиль Нисиоки малоперспективен в противоборстве с такими агрессивными игроками, к которым относится Андрей Рублев. Поэтому, хотя первый гейм на своей подаче россиянин по недоразумению проиграл, в шести следующих его преимущество сомнений не вызывало.

Вторая партия получилась чуть более напряженной. После успешного начала россиянин немного подрастерял концентрацию, однако шансов на то, чтобы уравнять положение в матче, Нисиока все равно не имел. Использовав пять из восьми брейк-пойнтов за 64 минуты игры, Андрей Рублев, который во вторник в матче против аргентинцев легко разобрался с Гвидо Пельей, одержал свою вторую уверенную победу на этой неделе — 6:1, 6:3.

И хотя с конкретными прогнозами по поводу стартующего 8 февраля Australian Open пока имеет смысл повременить, уже сейчас ясно, что фирменная игра, позволившая россиянину в прошлом году выиграть пять титулов, за два месяца межсезонья никуда не делась.

Примерно то же самое можно сказать и о Данииле Медведеве. Ему, как первому номеру сборной, достаются соперники более высокого уровня, однако Кеи Нисикори, как и Диего Шварцмана, он тоже одолел в двух сетах. Во второй партии японцу удавалось держать подачу практически до самого конца, но в затяжном девятом гейме россиянин все-таки сделал решающий брейк. В итоге — 6:2, 6:4, и парная встреча с участием Аслана Карацева и играющего капитана Евгения Донского имела чисто тренировочный характер.

Российский теннисист Даниил Медведев Фото: Jaimi Joy, Reuters

Ранее в полуфинал пробилась и сборная Италии, которая вслед за австрийцами переиграла французов. Однако в пятницу соперником россиян будет не она. Согласно регламенту турнира, Даниил Медведев и Андрей Рублев сыграют с победителями группы А — сербами или немцами. Они должны были встретиться в четверг, однако из-за положительного теста на коронавирус, взятого у одного из сотрудников отеля, в котором игроки жили во время карантина, все матчи четверга на стадионе Melbourne Park были отменены. Напомним, что год назад сборная России в полуфинале уступила именно сборной Сербии, за которую сейчас, как и тогда, выступает первая ракетка мира Новак Джокович.

Евгений Федяков