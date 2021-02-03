Нового спикера Ярославской областной думы выберут 16 февраля

На 16 февраля назначено проведение заседания Ярославской областной думы по выборам нового председателя облдумы, сообщили в пресс-службе думы.

“Ъ-Ярославль” сообщал, что накануне депутаты областного парламента приняли решение о прекращении депутатских полномочий бывшего председателя думы Алексея Константинова, который погиб в ДТП. На этом же заседании облдума установила, что до 16 февраля будет проходить выдвижение кандидатур на место спикера облдумы. На заседании 16 февраля председатель Ярославской областной думы будет избираться тайным голосованием.

Пока официально не выдвинута ни одна кандидатура на должность спикера областного парламента. Неофициально из источников, близких к руководству облдумы стало известно, что на место председателя облдумы будет выдвинут депутат областной думы Михаил Боровицкий, который сейчас является председателем думского комитета по аграрной политике.

Напомним, 56-летний Алексей Константинов погиб в ДТП 30 декабря 2020 года в Тверской области. Автомобиль Hyundai Santa Fe, которым управлял Алексей Константинов, столкнулся с автомобилем Mazda. От полученных травм Алексей Константинов скончался на месте дорожно-транспортного происшествия. 37-летнюю женщину, управлявшую второй участвовавшей в ДТП автомашиной, с травмами доставили в больницу, где она позднее скончалась.

Антон Антонов