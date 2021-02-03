Глава Стратегического командования США призвал готовиться к ядерному конфликту с Россией и Китаем

США не должны исключать возможности конфликта с применением ядерных сил с Россией или Китаем, заявил командующий Стратегическим командованием США Чарльз Ричард. Он призвал руководителей страны и ее вооруженных сил переоценить степень ожидаемой агрессии со стороны соперников.

«Есть реальная возможность, что региональный кризис с Россией или Китаем быстро перерастет в конфликт с применением ядерного оружия, если те посчитают, что их обычное поражение создаст угрозу режиму или государству»,— написал господин Ричард в колонке для журнала Proceedings Военно-морского института США.

Стратегическое командование, по словам господина Ричарда, оценивает вероятность использования ядерного оружия как «низкое, не невозможное, особенно в условиях кризиса, наращивания сил ядерными соперниками и их мирового влияния». В частности, он отметил активную модернизацию Россией систем доставки ядерного оружия малой и средней дальности, а также создаваемые ей угрозы кибербезопасности и испытания противоспутниковых систем.

Глава Минобороны США Ллойд Остин не хочет эскалации конфликта до степени применения ядерного вооружения, подчеркнул руководитель пресс-службы Пентагона Джон Кирби. «Работа министра в том, чтобы защитить американских граждан. Это означает наличие широкого спектра возможностей, которые готовы быть задействованными, что включает и стратегический ядерный потенциал»,— сказал он во время пресс-конференции (цитата по ТАСС). Комментируя слова господина Ричарда, Джон Кирби отметил, что глава Пентагона, по его мнению, «разделяет озабоченность» по поводу соотношения ядерных сил. Господин Кирби отметил также, что глава Минобороны считает приоритетными развитие и модернизацию ядерных сил США.

О диалоге России и США в сфере контроля над вооружениями — в материале “Ъ” «С чувством глубокого обсуждения».