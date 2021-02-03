Минэкономики предложило особый режим для Крыма с конфиденциальностью инвесторов

Минэкономики разработало законопроект об особых административных районах (ОАР) в Крыму и Севастополе. Особый правовой режим поможет избежать санкций благодаря конфиденциальности инвесторов. ОАР будет действовать наряду со свободной экономической зоной (СЭЗ) на всей территории региона, передает РБК со ссылкой на документ, Минэкономики подтвердило его подлинность.

Министерство считает, что ОАР будет привлекательным для тех, против кого уже ввели санкции и тех, кто рискует попасть под них, сообщили в пресс-службе ведомства. С 2014 года США и ЕС вводят санкции против компаний, которые ведут бизнес в Крыму из-за присоединения к России.

Участниками ОАР смогут стать российские компании, зарегистрированные в любых регионах, но без филиалов и представительств за пределами Крыма. Инвестпроект должен включать вложение не менее 150 млн руб. Они должны пойти на развитие или создание производства, инфраструктуры, туризма, санаторно-курортного лечения или на организацию отдыха граждан. Резидент должен заключить с правительствами Крыма и Севастополя договор об условиях деятельности. Участник ОАР может пользоваться преимуществами СЭЗ.

О деле «Украина против России» из-за присоединения Крыма — в материале “Ъ” «ЕСПЧ вынес удовлетворительное решение».