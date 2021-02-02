Волейболистки начинают погоню

Во втором круге группового этапа женской волейбольной Лиги чемпионов, стартующем во вторник и проходящем из-за пандемии коронавируса в пузырях безопасности, за выход в play-off будут биться три российских клуба. Все находятся в непростом положении, но каждый тем не менее сохраняет шансы на выход в четвертьфинальную стадию. Оказавшемуся в подвале турнирной таблицы группы D московскому «Динамо» предстоит в первом матче встретиться с калининградским «Локомотивом». Казанское «Динамо» откроет круг игрой с лидером группы E, итальянской «Новарой».

Во втором круге женской волейбольной Лиги чемпионов, который начнется во вторник, будет решаться судьба путевок в play-off главного еврокубка. Туда, согласно формуле, пройдут победитель каждого из пяти квартетов, а также три лучшие команды среди занявших вторые места. На данный момент шансы на попадание в четвертьфиналы сохраняют все три отечественных клуба. Два из них — московское «Динамо» и калининградский «Локомотив» — выступают в группе D, «Динамо» казанское — в группе E.

Среди них лучшее турнирное положение — у «Локомотива». В группе, куда входят турецкий «Экзачибаши», московское «Динамо» и немецкий «Штутгарт», они закончили предыдущий круг на второй строчке с одной победой и четырьмя очками. Потеснить лидера «Экзачибаши», который два с половиной месяца назад одержал три победы в трех матчах и заработал восемь очков, «Локомотиву» едва ли удастся. Зато он, если удержится на втором месте, вполне может попасть в play-off благодаря дополнительным показателям. Калининградки, кстати, выступают в роли хозяев турнира. Именно балтийский город будет на протяжении трех ближайших дней выполнять функции «хаба», принимающего матчи в группе D.

«Локомотиву» в первый же день выпало играть с другим российским клубом — московским «Динамо». Ситуация у динамовок куда менее завидная. Они делят последнее место в группе с немецким «Штутгартом» (у них по одной победе и по три очка). Впрочем, нельзя не отметить, что в декабре бело-голубые сильно прибавили и смогли подняться в национальном чемпионате на первую строчку.

Казанскому «Динамо» второй круг вновь предстоит начать со встречи с фаворитом группы E. В прошлый раз матч с итальянской «Новарой» закончился для россиянок печально: игра у отечественных спортсменок не заладилась, и на фоне мощных итальянок они выглядели совсем неубедительно. Казанские волейболистки, пропустившие прошлый сезон Лиги чемпионов, смогли одолеть только явного аутсайдера группы — чешский «Оломоуц». В результате «Динамо» остался с одной победой третьим и догнать соперников — «Новару» (три победы и восемь очков) и польский «Хемик» (две победы и семь очков) — ему будет крайне сложно.

Екатерина Ремизова