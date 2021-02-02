Дубай снизил допустимое число постояльцев в отелях

Власти Дубая ввели новые ограничения для туристов в связи с ростом числа заболевших COVID-19, сообщает Khaleej Times. Максимальное число постояльцев в отелях, посетителей бассейнов и пляжей при них, а также торговых снижено до 70%. Кинотеатры и спортивные объекты можно заполнять не более чем на половину.

Бары и пабы Дубая будут закрыты до 28 февраля. Рестораны и кафе будут закрываться в час ночи, и в них запрещено проводить развлекательные мероприятия. За столиками в ресторанах может сидеть максимум семь человек, в кафе — не более четырех. Столы должны быть расставлены на 3 метра друг от друга.

Также в Дубае были ужесточены требования к тестам ПЦР. Теперь туристы обязаны сделать тест за 72 часа до поездки, а не за 96, как было раньше.

Ограничительные меры были ужесточены после Нового года из-за всплеска заболеваемости COVID-19. Каждый день выявляется больше 3 тыс. новых случаев заражения. С начала пандемии в ОАЭ зарегистрировано 306 тыс. случаев коронавируса. Умерли 859 человек.

Ранее Дубай учредил Альянс по логистике вакцин, чтобы ускорить распространение вакцины против COVID-19. Альянс будет поддерживать инициативу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) COVAX и ее усилия по справедливому распределению 2 млрд доз препарата в 2021 году.