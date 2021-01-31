Дубай объявил о создании альянса по распределению вакцин от COVID-19

Дубай учредил Альянс по логистике вакцин, чтобы ускорить распространение вакцины против COVID-19. Альянс будет поддерживать инициативу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) COVAX и ее усилия по справедливому распределению 2 млрд доз препарата в 2021 году.

К работе будут привлечены компании Emirates, DP World, а также будет использована инфраструктура Дубая. Распределение вакцины будет в первую очередь ориентировано на развивающиеся рынки стран, население которых сильно пострадало от пандемии, а транспортировка фармацевтических препаратов и логистика являются сложной задачей.

Альянс работает с широким кругом заинтересованных сторон, включая производителей фармацевтической продукции, экспедиторов, правительственные учреждения и другие организации по транспортировке вакцин.

Ранее гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что неравенство в поставках вакцин от коронавируса среди стран с высоким и низким уровнем дохода подрывает усилия в борьбе с пандемией.