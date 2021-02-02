«Перепалка произошла между Алексеем Навальным и судьей»

Председательствующий судья удалилась для принятия решения по делу Алексея Навального, самого оппозиционера пока тоже вывели из зала. Заседание по делу о замене Навальному условного срока на реальный началось в здании Мосгорсуда в 11.20. ФСИН обвиняет его в том, что он игнорировал обязательства о явке в инспекцию и просит для него 3,5 года колонии. Защита Навального настаивает, что лечение за границей было уважительной причиной. О том, как проходило заседание, — корреспондент “Ъ FM” Владимир Расулов.

— Последней на заседании выступала прокурор Екатерина Фролова. Она очень громко и очень четко говорила, почему Алексею Навальному необходимо поменять срок с условного на реальный. Прокурор объяснила это в первую очередь тем, что Алексей Навальный несколько раз злостно нарушал режим, по которому должен был отмечаться определенное количество раз в уголовно-исполнительной инспекции, днем об этом заявил представитель ФСИН. Навальный не делал это в течение всего 2020 года. Особенное внимание уделяли как раз периоду, когда он находился в Германии. Как заявила прокурор, уважительной причиной можно было посчитать то, что Навальный находился в коме с августа по сентябрь и проходил лечение в клинике «Шарите», об этом он сообщил и уведомил уголовно-исполнительную инспекцию. А остальное время отсутствия он никак не смог подтвердить, что находился за рубежом по уважительной причине, и, соответственно, не мог отмечаться. В итоге, как заявила гособвинитель, параллельно с этим прослеживалась тенденция к игнорированию закона, поскольку Алексей Навальный после клиники занимался спортом, давал интервью в большом количестве, и таким образом не встал на путь исправления, поэтому она попросила изменить Алексею Навальному условный срок на реальный. С учетом того, что он провел определенное время под домашним арестом.

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При этом досталось от прокурора не только Алексею Навальному, но и представителю ФСИН. Гособвинитель попросила суд вынести частное определение как раз руководству московского управления Федеральной службы исполнения наказаний, поскольку они ненадлежаще контролировали условно осужденного Алексея Навального.

— Что говорил Алексей Навальный и где он сейчас находится?

— Сейчас Алексея Навального вернули в конвойное помещение. Обычно, когда ожидается решение суда, подсудимый, который находится в боксе, в зале не присутствует. Сам Алексей Навальный тоже в довольно эмоциональной речи просил, чтобы его отпустили немедленно, причем отпустили не только его, но и всех арестованных, как он выразился. Оппозиционер отметил, что, по его мнению, дело «Ив Роше» является сфабрикованным. И, как он сказал, государство до сих пор пытается с упорством маньяка его посадить по этому делу.

При этом так получилось, что когда Алексей Навальный стал говорить про Владимира Путина, сначала прокурор попросила сделать ему замечание, но судья этого делать не стала, а после того, как оппозиционер продолжил говорить о политике, судья заявила, что здесь не митинг, и попросила политикой не заниматься на судебных слушаниях. Словом, некая перепалка произошла между ним и председательствующим судьей.

Также Алексей Навальный очень долго отвечал на вопросы прокурора, но чем каверзнее задавал прокурор вопросы, тем более уклончивыми были ответы. Было видно, что под конец заседания все стороны этого процесса были уже на эмоциональном взводе.

— А где сейчас сторона защиты, супруга Алексей Навального?

— Сторона защиты и Юлия Навальная пока вышли из коридора у этого зала, комментировать они пока ничего не стали, так как решения никакого нет.

Беседовал Марат Кашин