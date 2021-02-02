Повстанцы в ЦАР согласились на одностороннее прекращение огня

Руководство повстанческой антиправительственной «Коалиции патриотов за перемены» Центрально-Африканской Республики (ЦАР) согласилось выполнить требование мини-саммита Международной конференции по району Великих озер (МКРВО) и объявить одностороннее прекращение огня. Правительство ЦАР пока не отреагировало на действия повстанцев.

«Мы подчиняемся призыву лидеров соседних африканских государств ввести одностороннее прекращение огня. Но мы будем оставаться начеку и следить за действиями правительства»,— приводит издание Corbeaunews слова официального представителя коалиции Абакара Сабоне.

Главы государств и правительств стран центрального региона Африки, провели 29 января в столице АнголыЛуанде мини-саммит МКРВО. На было подчеркнуто, что углубление конфликта в ЦАР ставит под угрозу стабильность в регионе.

Перед президентскими и парламентскими выборами 27 декабря 2020 года в ЦАР серьезно осложнилась военно-политическая обстановка. Незаконные вооруженные формирования и оппозиция пытались дестабилизировать ситуацию в стране и сорвать выборы. Они все-таки состоялись, победу одержал действующий глава государства Фостен-Арканж Туадера. Оппозиция и антиправительственная коалиция повстанцев отказались признать это. Отряды повстанцев продолжили наступлению на столицу страны Банги.

21 января власти ЦАР на 15 дней объявили в стране режим ЧС из-за наступлений повстанцев. Он позволит военным проводить аресты без санкции прокуратуры. В Банги введен комендантский час. Он будет действовать с 18:00 до 5:00.

О ситуации в стране — в материале “Ъ” «Выборы под дулом миротворцев».