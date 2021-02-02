Суд арестовал на два месяца министра строительства Башкирии

Судья Кировского районного суда Уфы Роза Булатова по ходатайству Следственного управления СКР по Башкирии арестовала министра строительства и архитектуры региона Рамзиля Кучарбаева. Чиновник заключен под стражу на два месяца — до 1 апреля.

Рамзиль Кучарбаев обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ) при строительстве и вводе в эксплуатацию очистных сооружений и канализационного коллектора в селе Маячном в Кумертау в 2017 году. В то время господин Кучарбаев занимал должность начальника ГКУ «Управление капитального строительства Республики Башкортостан» (УКС). УКС выступало госзаказчиком объекта, а подрядчиком строительства и поставщиком оборудования для очистных сооружений было уфимское ООО «А-строй». На эти цели компании было перечислено из бюджета республики около 95 млн руб. По версии следствия, Рамзиль Кучарбаев, зная, что на очистных сооружения в Кумертау не проведены пусконаладочные работы, в нарушение законодательства подписал акт завершения их строительства. На основании подписанных обвиняемым документов администрация Кумертау ввела очистные сооружения в эксплуатацию. Городская администрация признана потерпевшей.

Судья Роза Булатова, помещая обвиняемого под арест, пришла к выводу, что обвиняемый может скрыться от следствия и оказать давление на свидетелей по уголовному делу.

Подробнее о деле — в материале “Ъ” «На министра сооружают дело».

Влада Шипилова, Уфа