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Министр строительства и архитектуры Башкирии Рамзиль Кучарбаев

Фото: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Суд арестовал на два месяца министра строительства Башкирии

Судья Кировского районного суда Уфы Роза Булатова по ходатайству Следственного управления СКР по Башкирии арестовала министра строительства и архитектуры региона Рамзиля Кучарбаева. Чиновник заключен под стражу на два месяца — до 1 апреля.

Рамзиль Кучарбаев обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ) при строительстве и вводе в эксплуатацию очистных сооружений и канализационного коллектора в селе Маячном в Кумертау в 2017 году. В то время господин Кучарбаев занимал должность начальника ГКУ «Управление капитального строительства Республики Башкортостан» (УКС). УКС выступало госзаказчиком объекта, а подрядчиком строительства и поставщиком оборудования для очистных сооружений было уфимское ООО «А-строй». На эти цели компании было перечислено из бюджета республики около 95 млн руб. По версии следствия, Рамзиль Кучарбаев, зная, что на очистных сооружения в Кумертау не проведены пусконаладочные работы, в нарушение законодательства подписал акт завершения их строительства. На основании подписанных обвиняемым документов администрация Кумертау ввела очистные сооружения в эксплуатацию. Городская администрация признана потерпевшей.

Судья Роза Булатова, помещая обвиняемого под арест, пришла к выводу, что обвиняемый может скрыться от следствия и оказать давление на свидетелей по уголовному делу.

Подробнее о деле — в материале “Ъ” «На министра сооружают дело».

Влада Шипилова, Уфа


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