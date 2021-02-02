Министра строительства Башкирии обвинили в злоупотреблении полномочиями

Следствие предъявило обвинение в злоупотреблении полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ) министру строительства Башкирии, бывшему начальнику Управления капитального строительства Республики Башкортостан Рамзилю Кучарбаеву, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России. Дело связано со строительством очистных сооружений в Кумертау в 2017 году. Ущерб оценивается более чем в 95 млн руб.

По версии следствия, Рамзиль Кучарбаев знал, что на построенных очистных сооружениях не были проведены пусконаладочные работы и объект не был готов к эксплуатации. Тем не менее он подписал акт о завершении строительства.

«На основании подписанных обвиняемым документов администрацией города очистные сооружения были введены в эксплуатацию, при этом до настоящего времени они фактически непригодны для использования»,— говорится в сообщении.

Подробнее о деле — в материале “Ъ” «На министра сооружают дело».