Верховный суд оставил в силе блокировку мобильного приложения iHerb

Верховный суд России признал законной блокировку мобильного приложения американского маркетплейса iHerb. Работа мобильного приложения была приостановлена для российских пользователей в мае 2020 года по решению Ульяновского областного суда.

«Кассационная жалоба оставлена без удовлетворения»,— сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Приложение маркетплейса была заблокировано, так как суд счел продаваемые в нем некоторые биологически активные добавки (БАД) небезопасными. В ВС юристы компании пытались доказать спорность и необъективность экспертного заключения, ставшего причиной запрета. В июле 2020 года «Центр проблем аутизма» опубликовал открытое письмо премьер-министру Михаилу Мишустину, в котором выступил против блокировки, так как с помощью этого приложения родители детей с аутизмом и другими нарушениями работы нервной системы заказывают необходимые вещества.

О попытке компании оспорить запрет — в материале “Ъ” «iHerb дошел до Верховного суда».