Глава Росрыболовства лишился поста замминистра

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, которым назначил Илью Шестакова руководителем Росрыболовства. Документ размещен на официальном портале правовой информации. Раньше господин Шестаков помимо поста руководителя агентства занимал должность замминистра сельского хозяйства.

О том, что Минсельхоз намерен лишить руководителя Росрыболовства поста заместителя министра, стало известно в середине января из проекта постановления правительства. Это приводит число заместителей главы ведомства в соответствие с постановлением господина Мишустина — теперь их восемь вместо девяти.

В ноябре 2020 года Михаил Мишустин подписал два постановления по оптимизации числа госслужащих, дав старт новой административной реформе российского правительства. Она будет реализована с 1 января по 1 апреля 2021 года.

Подробности — в материале “Ъ” «Сокращения поставили на старт».