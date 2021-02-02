Рогозину не ясен «смысл призового фонда» в лунной гонке с США

Главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину не понятен «смысл призового фонда» в лунной гонке с США. Господин Рогозин добавил, что российская лунная программа «"весит" раз в десять дешевле американской».

«Я неоднократно вел переговоры с руководством НАСА и американскими политиками. Самое любопытное это то, что они сами толком не могут объяснить , зачем им снова понадобилось на Луну… Поэтому я и говорил публично пару раз, что ни в какой гонке к Луне мы участвовать не будем, пока не поймем смысл призового фонда. У нас есть своя лунная программа, она "весит" раз в десять дешевле американской, но даст не менее важные результаты для наших ученых»,— написал господин Рогозин в своем Telegram-канале.

Дмитрий Рогозин отметил, что говорил главе NASA Джиму Брайденстайну, что, сев на поверхность Луны еще раз, американцы лишь докажут, «что наконец-то достигли возможности своих же технологий 70-летней давности», а господин Брайденстайн «лишь тяжело вздохнул».

«В науке, когда у вас меньше ресурсов, нужно видеть приоритеты и срезать углы, а не бежать за лидером в ковбойской шляпе, который сам не знает, зачем он бежит и куда он бежит»,— заметил глава «Роскосмоса».

Ранее господин Рогозин заявил, что милитаризация Луны и лунных исследований недопустима. Так он отреагировал на материал The Wall Street Journal о планах США защищать базы NASA на Луне.

Подробнее о космическом противостоянии читайте в материале “Ъ” «Космос как общечеловеческое доставание».